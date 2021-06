Relance industrielle et décarbonation : Dalkia à vos côtés

L’offre Plan de relance industrie Dalkia en bref

[+]

Vous souhaitez décarboner votre site industriel et profiter des opportunités du plan de relance ? Dalkia vous aide à réaliser votre projet et s'engage sur les résultats grâce au Contrat de Performance Energétique.



Nos ingénieurs et techniciens sont à votre écoute pour trouver avec vous des solutions sur mesure de conception, d’exploitation et d’approvisionnement en énergies renouvelables (biomasse, combustible solide de récupération…). Dalkia vous accompagne aussi dans l’agrégation des aides publiques et privées afin de valoriser au mieux votre projet : fonds chaleur, FEDER, dispositif CEE…



Résultat : votre site industriel gagne en efficacité énergétique à moindre coût et améliore sa compétitivité.

Comment bénéficier du plan de relance des bâtiments industriels avec Dalkia ?

Chaufferies biomasse et Combustibles Solides de Récupération, l’expertise Dalkia dans le plan de relance industrie

Pompes à chaleur, l’expertise Dalkia dans le plan de relance industrie