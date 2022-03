Décret Tertiaire : malgré la mobilisation des acteurs, le chemin reste encore long

Trois questions à…

Cyril Sailly,

Président co-fondateur d’advizeo

Q1. Où en sont les assujettis par rapport au dispositif éco-énergie tertiaire et à l’échéance déclarative de septembre 2022 sur OPERAT ?

Globalement, nous observons une vraie mobilisation des acteurs publics comme privés. Mais cette mobilisation est parfois tardive et les niveaux de préparation sont hétérogènes.



La première déclaration sur OPERAT nécessite de fournir un grand nombre d’informations patrimoniales et énergétiques. Cela demande un travail de collecte et d’analyse des données conséquent qu’il convient d’anticiper au maximum. De plus, l’utilisation de la plateforme OPERAT peut s’avérer complexe et nous pensons qu’il est nécessaire de former les utilisateurs.



Enfin, une partie des assujettis est encore dans le flou étant donné que certaines valeurs absolues n’ont pas été publiées. C’est le cas notamment dans les secteurs du commerce, de l’hôtellerie ou encore de la santé, qui ne connaissent pas les niveaux de consommation d’énergie finale à atteindre.

Q2. Comment advizeo accompagne-t-il les assujettis dans cette première étape déclarative du dispositif ?

Depuis janvier 2022, nous avons la possibilité, grâce à Enedis et GRDF, de récupérer dix ans d’historique de données de consommation. Ces données sont analysées par nos équipes dans l’objectif de sélectionner la bonne référence.



Nous calculons également l’écart vis-à-vis des valeurs absolues afin d’orienter nos clients vers la meilleure stratégie ; et nous suivons les données de consommation énergétique en temps-réel sur la plateforme advizeo.



Enfin, nos clients délèguent à nos Energy Managers la première déclaration à effectuer sur OPERAT, en attendant de pouvoir déclarer automatiquement les consommations depuis la plateforme advizeo, à partir de 2023.

Q3. Comment advizeo permet-il aux acteurs d'atteindre les objectifs de réduction de consommation du décret tertiaire ?

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous pensons qu’il faut agir avec pragmatisme et efficacité, tout en limitant les investissements. Notre approche innovante basée sur le Data Management nous permet de prioriser les actions d’efficacité énergétique.



Grâce à l’IoT, à notre plateforme SaaS de monitoring énergétique, et au pilotage à distance des installations, nous sommes en mesure d’agir rapidement sur des parcs immobiliers importants afin de mettre les bâtiments à leur performance énergétique intrinsèque. Enfin, nous accompagnons nos clients dans la durée avec la mise en œuvre de plans pluriannuels d’investissement et le suivi de l’impact énergétique des travaux.