Deux jours pour donner plus de force à vos innovations en transition énergétique

Innover en équipe pour la transition énergétique

Sur le modèle des hackathons, DRIM’In Saclay favorise le rapprochement des réseaux entrepreneuriaux, industriels et de recherche, via la méthode décloisonnée de l’open innovation.



Chaque année, des groupes de 4 à 8 participants sont réunis pendant 2 jours, pour relever une dizaine de défis d’innovation sur la transition énergétique et écologique. Chaque défi correspond à un enjeu posé par un grand compte, tel que GRDF, Enedis, Eiffage… La 6ème édition de DRIM’In Saclay se tiendra les 22 et 23 avril, chez CentraleSupélec.

Les défis de DRIM’In Saclay 2020...

Qualité de l’air et bilan, PV et bâtiment, mobilité et handicap, habitat et transition énergétique, optimisation du froid industriel, captation-valorisation du CO 2 , solutions “zéro déchet”... [+ d'info]

Bâtir un réseau de collaborations durables

[+]

En plus des séances collectives de travail, DRIM’In Saclay organise des modules animés par des coaches experts en innovation collaborative. Le cadre est idéal pour développer un réseau, nouer des partenariats et concrétiser des projets autour de la transition énergétique.



“Tout est mis en place pour maximiser les chances de déboucher sur un partenariat professionnel”, indique Pierre-olivier Viac, chef de projet transition énergétique et développement durable de la CCI Essonne. Résultat : 60 % des défis proposés lors des éditions précédentes ont donné lieu à des partenariats entre industriels, PME et startups.

A l’issue des 2 jours, des pitchs sont présentés à des experts du secteur et aux partenaires de l’opération. Objectif : sélectionner certains projets et les accompagner dans la durée.



C’est le moment de s’inscrire à DRIM’In Saclay !

La participation est ouverte à tous les candidats à partir du moment où leurs compétences sont en adéquation avec les défis à relever. Dans un cadre juridique protégé, puisqu’une charte de propriété intellectuelle assure aux participants le partage des solutions.



La CCI Essonne, l’association MIM Innovation et CentraleSupélec, organisatrices de DRIM’In Saclay, lancent la 6ème édition de l’événement avec confiance. Près de 95% des participants recommandent en effet la participation à DRIM’in Saclay à leur réseau.