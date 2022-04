Hydrogène : de l’eau ultra pure pour tous les types d’électrolyseurs

Trois questions à…

Jean-Claude Céliani,

responsable des Services Eaux de process, Veolia Water ST

Q1. Qu’apporte Veolia Water STI à la chaîne de valeur de l’hydrogène ?

L’une des conditions pour que les projets d’usines d’hydrogène voient le jour est que l’eau pure nécessaire à l’électrolyse soit produite à des coûts raisonnables. Chez Veolia Water STI, nous concevons, réalisons et maintenons des installations d’eau ultra pure totalement modulables, à partir de matériels standards fiables et maîtrisés, que nous assemblons en série ou en parallèle.



En fonction de la qualité et de la quantité d’eau demandées ou de la configuration du site, nous définissons le module de filtration adapté pour chaque étape, en étudiant toutes les technologies disponibles. Nous pouvons ainsi concevoir l’installation qui correspond le mieux aux besoins de production de notre client, tout en requérant le moins d’investissement et en modérant les coûts d’exploitation.

Q2. Au-delà de la conception et de l’installation, comment accompagnez-vous les industriels ?

Le marché de l’hydrogène-énergie est très particulier car les industriels doivent être en mesure de fixer aujourd’hui le prix du produit qu’ils vendront à terme, lorsque l’usine sera construite. Nous avons développé une offre « pay per use », qui donne une grande visibilité sur le coût de l'eau ultra pure que nous produisons, puisqu’elle intègre sous forme de « loyer » l’installation, l’exploitation, les consommables et la maintenance.



Veolia Water STI a également développé une solution de supervision à distance, Hubgrade, qui permet de gérer chacun des appareils standards du système et de connaître en temps réel le volume et la qualité d’eau ultra pure produits par l’installation.



Q3. Vos solutions s’adressent-elles uniquement aux grandes unités de production d'hydrogène ?

Chez Veolia Water STI, nous disposons de très petits modules de déminéralisation d’eau interchangeables qui s’installent facilement dans une unité de production décentralisée d’hydrogène.



L’eau pure est fabriquée sans consommation locale d’énergie ni perte d’eau et avec une empreinte au sol très réduite. Notre maillage territorial nous permet d’assurer la rotation de ces modules et de les régénérer dans nos agences afin d’éviter toute production de déchets.