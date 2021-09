Watty à l’école : sensibiliser les jeunes citoyens à la transition écologique

Sensibiliser les citoyens est essentiel pour soutenir les actions de transition écologique des collectivités. Et pourquoi pas commencer dès le + jeune âge ? C’est l’objectif du programme Watty : rendre les enfants acteurs et ambassadeurs de la transition.

Donner aux enfants les clés pour agir aujourd’hui et demain

La sensibilisation des citoyens à la réduction de la consommation d’énergie est déterminante pour initier le changement de comportement. Or, les enfants se révèlent particulièrement curieux et volontaires face aux enjeux environnementaux.



Watty à l’école est un programme organisé autour d’ateliers ludiques et pédagogiques animés par des intervenants spécialisés. Il vise à susciter le questionnement des élèves de 3 à 11 ans et à les rendre acteurs de la transition.



Les collectivités y trouvent ainsi une réponse pour deux problématiques :

• Agir sur la consommation énergétique des ménages car les enfants sont de formidables ambassadeurs des écogestes au sein de leur famille

• Construire la société de demain avec des écocitoyens impliqués et engagés

Une action fédératrice dans les écoles et les familles

Au-delà de la sensibilisation des enfants, la démarche dans les écoles permet d’impliquer les enseignants et les parents. Elle facilite ainsi l’adhésion des citoyens aux actions de transition énergétique déployées sur le territoire.



Le choix des ateliers thématiques en classe se fait avec les enseignants. Mais surtout, les enseignants peuvent intégrer des contenus complémentaires et faire de la transition écologique un sujet interdisciplinaire qui s’intègre dans le programme scolaire.



Et comme les enfants rapportent à la maison quelques outils, toute la famille peut mettre en pratique des écogestes.



Enfin, des événements collectifs tels qu’un concours national d’expression artistique mobilisent les élèves, les familles et les collectivités.

Un dispositif simple à mettre en œuvre et financé par les CEE

Pour permettre à toutes les collectivités de bénéficier de ce programme, le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) le finance à hauteur de 75%.



De plus, le programme Watty à l’école est simple à mettre en œuvre. Il est piloté par Eco CO2, et animé par des structures d’animation locales, ce qui offre l’avantage d’un ancrage régional.



C’est pourquoi, depuis 2013, les collectivités de métropole et d’Outre-mer ont fait participer plus de 2 700 écoles à cette initiative et ainsi initié ou complété leurs actions de développement durable.

