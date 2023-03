Ecominéro : l’appel du 1er mars auprès des opérateurs de déchets

Trois questions à…

François Demeure Dit Latte,

Directeur général Ecominéro

François Demeure Dit Latte,Directeur général Ecominéro

#1. Les producteurs de matériaux ont-ils joué le jeu en adhérant à un éco-organisme agréé ?

Oui. La REP PMCB est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. 1 300 entreprises ont rejoint Ecominéro, éco-organisme agréé pour la collecte et le recyclage des matériaux inertes majoritairement composés de minéraux. Cela représente 80 % des entreprises ayant reçu le numéro d’identifiant unique délivré par l’Ademe. Je précise, à l’intention des entreprises qui n’ont pas encore adhéré, qu’il n’est pas trop tard ! Avec Ecominéro, ils ont la garantie que leur éco-contribution servira à financer un large réseau de plateformes de recyclage.

#2. Quel réseau de collecte et de recyclage Ecominéro propose-t-il aux détenteurs de déchets ?

Nous déployons une grande énergie pour contractualiser avec les opérateurs de déchets. L’objectif : mettre un réseau de sites de collecte à disposition des entreprises détentrices de déchets de chantier. Cela concerne plusieurs centaines de plateformes de recyclage industriel ainsi que des déchetteries professionnelles. La phase de contractualisation démarre le 1er mars 2023, pour une mise en œuvre opérationnelle dès le 1er mai 2023. Les plateformes pourront alors collecter les déchets pour le compte d’Ecominéro qui, conformément à son cahier des charges, prendra en charge plus de 50% des coûts de reprise pour cette première année d’exercice. Une cartographie en ligne permettra de trouver facilement le point de reprise partenaire le plus proche du chantier.

#3. Comment Ecominéro accompagne-t-il les opérateurs de déchets dans cette phase de contractualisation ?

Avec des process simples et rapides. Les opérateurs obtiennent leur référencement en deux mois, c’est un délai très court. D’autant que nous avons la volonté de mettre à disposition des entreprises du bâtiment des informations précises et qualitatives sur les sites de collecte. Nous accompagnons les opérateurs de déchets au travers, notamment, de webinaires et de fiches mémo, guides et modes d’emploi accessibles en ligne. Ensuite, une fois dans le réseau, toutes les démarches se font en ligne via un espace sécurisé accessible depuis le site ecominero.fr.



Enfin, nous disposons d’une adresse mail dédiée (operations@ecominero.fr) et d’une équipe prête à répondre à toutes les questions. Notre objectif est de faciliter la vie des gestionnaires de déchets inertes !