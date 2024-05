REP PMCB : Ecominéro tire un bilan très positif de sa première année

Opérationnel depuis le 1er mai 2023, l’éco-organisme des matériaux de construction, Ecominéro, présente un bilan très positif. Les quantités collectées et recyclées, le maillage du territoire et l’implication des professionnels sont au rendez-vous.

Une filière qui a rencontré son marché

Un an après le lancement opérationnel de la REP bâtiment, l’éco-organisme Ecominéro, en charge de la Responsabilité élargie des producteurs de Produits et matériaux de construction pour le bâtiment (REP PMCB), présente de très bons chiffres. Créé par et pour les professionnels des matériaux de construction de la filière minérale (béton, brique, granulat, ciment), Ecominéro compte 2500 adhérents, soit 90% des metteurs sur le marché. Son directeur général, François Demeure dit Latte, se félicite de posséder le plus large réseau de reprise avec 2500 points en France. En 2023, ce sont 2,4 Mt matériaux qui ont été collectés et recyclés par Ecominéro en France. Ces chiffres seront assurément dépassés avec une prévision de 2,5 Mt recyclées, aux termes des 4 premiers mois de l’année. Détails.

Retour sur l'année écoulée avec François Demeure dit Latte, Directeur Général d'Ecominéro

Soutenir le réemploi

Au-delà de la collecte, un des grands défis de la filière est le réemploi des matériaux dans la filière de la construction et du bâtiment. L’éco-organisme s’est vu fixer des taux d’intégration des matériaux recyclés de 1% en 2024, puis de 4% en 2027. Pour atteindre ces objectifs, Ecominéro a lancé 4 grands appels à projets, portant notamment sur le diagnostic de matériaux pour les opérations de déconstruction / réhabilitation / rénovation et la création de matériauthèques. L’éco-organisme apporte également son soutien financier pour accompagner des chantiers expérimentaux. Enfin, Ecominéro est tenu de créer des zones de collecte de matériaux prêts pour le réemploi. Les déchetteries professionnelles et publiques seront mises à contribution.