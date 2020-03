Consultations pour la réalisation de prestations de logistique et de traitement

Consultations ecosystem pour les DEEE

ecosystem lancera à partir du 6 avril 2020 deux consultations sur l’ensemble du territoire national (hors DROM-COM) :

• Logistique pour l’enlèvement, le regroupement et le transport des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ménagers et professionnels, des Lampes et des Petits Appareils Extincteurs (PAE)

• Traitement concernant les DEEE ménagers et professionnels



A ce titre, le tonnage sur le périmètre concerné par les consultations s’est établi en 2019 à :

• 459 900 tonnes pour les DEEE ménagers

• 9 400 tonnes pour les DEEE professionnels

• 5 100 tonnes pour les Lampes

• 99 000 PAE pour 257 tonnes



Si vous souhaitez participer à ces deux consultations, nous vous remercions de bien vouloir vous rendre sur la page suivante :

https://consultations.ecosystem.eco



Vous aurez alors accès à l’ensemble des informations nécessaires à votre enregistrement.