EDP Renewables développe l’hydrogène en France et à l’international

La filiale renouvelable d’Energias de Portugal, quatrième producteur mondial d’énergies éolienne et solaire, capitalise sur son expérience pour développer des projets hydrogène dans le monde entier, et notamment en France via un partenariat avec Lhyfe.

Trois questions à…

Carlos Manuel Mata,

Directeur de projets business unit hydrogène chez EDPR

#1. Pourriez-vous nous présenter EDPR ?

EDP Renewables est la filiale renouvelable d’Energias de Portugal (EDP), opérateur intégré d’électricité. Entre 2021 et 2025, 80 % de l’effort d’investissement du groupe est porté sur les énergies renouvelables. Nous sommes présents dans 28 pays en Europe, en Amérique et en Asie et comptons 12 000 collaborateurs. Quatrième producteur mondial sur le solaire et l’éolien, nous disposons déjà de 14 GW de capacité, dont 600 MW en France via l’éolien, ce qui correspond à la production d’un peu plus d’1 TWh par an. Nous avons pour ambition d’installer 4 000 MW d’énergies renouvelables par an, de fermer petit à petit nos centrales à charbon, d’ici à 2025, et aussi d’être neutres en carbone en 2030.

#2. Comment EDPR aborde-t-il le développement du marché de l’hydrogène ?

Nous envisageons l’hydrogène vert comme une complémentarité à l’électricité. L’idée est de miser sur notre expérience sur le solaire et l’éolien pour promouvoir des solutions intégrées. EDPR planche sur plusieurs projets : des petits en R&D, des moyens autour de l’industrie et la mobilité, et d’autres plus grands pour engager la transition des centrales à charbon. Nous avons une première réalisation au Brésil avec la production d’hydrogène vert dans une centrale à charbon. Au Portugal et en Espagne, nous développons des projets de 100 MW associés à la transition de nos centrales dans des zones industrielles et portuaires. Certains ont été classés « Projet important d’intérêt européen commun », d’autres ont reçu des financements du Green Deal européen.

#3. En matière de distribution d’hydrogène, les enjeux sont-ils de même nature ?

La France va être un marché important, puisque les objectifs nationaux sont ambitieux – 6,5 GW d’électrolyse à l’horizon 2030. Nous sommes aujourd’hui dans une phase d’identification des opportunités. EDPR a ainsi signé un accord industriel avec Lhyfe, fournisseur français pionnier d’hydrogène vert issu d’énergies renouvelables pour identifier, développer, construire et gérer conjointement des projets. Nous sommes rentrés à l’actionnariat de cette société et y avons investi 25 millions d’euros. EDPR fournira ainsi de l’électricité renouvelable aux projets de production d’hydrogène de Lhyfe. Nous allons travailler ensemble sur de la R&D, le développement de nouveaux projets et l’acquisition d’équipements.