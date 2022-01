Bâtiment : le groupe AXDIS, porté par son engagement dans la transition énergétique

Trois questions à…

Frédéric Da Fonseca,

Directeur Opérationnel, AXDIS PRO

Q1. Le secteur du bâtiment répond-il présent en termes de transition énergétique ?

Oui. Le groupe AXDIS, qui a basé sa stratégie de développement sur la transition énergétique, est confirmé par le marché. En 2021, nous sommes intervenus sur 30.000 chantiers de rénovation globale de bâtiments, principalement en habitat individuel. Nous notons aussi l’émergence des projets pour l’industrie, le secteur public ou en tertiaire.



Le groupe AXDIS s’est organisé pour répondre à cette demande avec ses partenaires installateurs. AXDIS PRO les fournit en équipements performants. AXDIS PRIME les conseille pour intégrer les aides à la rénovation - MaPrimeRénov', CEE, aides régionales... Enfin, nous avons des compétences dédiées pour initier ou valider les prescriptions techniques. L’enjeu, c’est la performance réelle des projets de rénovation, avec certificats et assurances.

Q2. Quels sont les leviers les plus utilisés pour gagner en performance énergétique ?

De notre expérience, la baisse des consommations du bâtiment est la stratégie prioritaire des professionnels. AXDIS est souvent sollicité pour des projets de renouvellement des équipements de production de froid et de chaleur. Les équipements ont tellement progressé ! Les pompes à chaleur et les ballons thermodynamiques sont des produits phares. Mais les artisans nous interrogent aussi sur l’isolation par l’intérieur ou par l’extérieur et sur l’optimisation de l’éclairage. Enfin, la quête d’autonomie énergétique est fondamentale aujourd’hui, avec un intérêt constant pour le solaire.

Q3. Justement, le photovoltaïque pour le bâtiment… rêve ou réalité ?

Réalité assurément. Le contexte réglementaire facilite désormais les projets photovoltaïques dimensionnés pour les bâtiments tertiaires, industriels, ainsi que pour les copropriétés, y compris au-delà de 250 kVA. Entre 2020 et 2021, les installations photovoltaïques 36-100 kVA ont progressé de 275 à 490 MW en France, en puissance installée. Pour l’habitat individuel (< 36 kVA), elles sont passées de 133 à 266 MW.



Avec la montée en puissance de l’électromobilité (charge VE) et des dispositifs de stockage d’énergie (batteries), la part de revente du surplus de production photovoltaïque au réseau va décroître. L’offre AXDIS d’équipements et de conseils pour le photovoltaïque est en permanence actualisée pour satisfaire à tout projet allant de 0,5 kWc à 500 kVA. Nous sommes plus que jamais un acteur au coeur de la transition énergétique !