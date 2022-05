Egis recrute sur des métiers riches de sens

Rejoindre un acteur de référence de l’ingénierie environnementale française, unique par la richesse et la diversité de ses expertises, dans une ambiance conviviale et internationale, c’est ce que vous propose Egis.

Trois questions à…

Stéphane Pradon,

Directeur Environnement d’Egis

Q1. Quels sont les atouts de l’activité environnement d’Egis ?

En forte croissance depuis 10 ans, l’activité Environnement est un axe stratégique pour notre société d’ingénierie. Elle regroupe près de 300 personnes. L’ensemble des métiers y sont représentés : ingénierie environnementale et réglementaire, vulnérabilité au changement climatique, ingénierie carbone, biodiversité, dépollution, qualité de l’air, paysage, architecture, acoustique, odeurs, géomatique, risques industriels, démolition, désamiantage et économie circulaire... C’est à la fois une valeur ajoutée pour nos clients et une source d’émulation pour nos équipes.

Q2. Quel sens y a-t-il à travailler chez Egis ? Des exemples de missions récentes ?

Face à l’urgence climatique et à l’urbanisation, Egis veut devenir un acteur de référence dans les infrastructures intelligentes et durables, au service de l’amélioration du cadre de vie des populations et de la préservation de la biodiversité. Nous travaillons sur des projets d’envergure nationale, en assistant par exemple les acteurs des énergies renouvelables ou en proposant des solutions clés en main de réhabilitation de friches industrielles… Au plan international, nous apportons une assistance technique à des projets d’électrification en milieu terrestre, portuaire et marin au Sénégal comme à la conception de deux nouvelles lignes de métro à Belgrade.

Q3. Quels sont vos objectifs en matière de recrutement ?

Une trentaine de recrutements est prévue pour l’activité environnement en 2022, et plus de 800 sur l’ensemble de nos métiers dans toute la France. Nous recrutons des jeunes techniciens et ingénieurs, mais aussi des profils confirmés de chefs de projet et d’experts, ainsi que des commerciaux sensibles à l’environnement. La diversité est notre richesse, avec des collaborateurs issus de bureaux d’études, de collectivités, d’associations, d’entreprises de travaux publics… Côté savoir-être, l’esprit d’équipe, l’ouverture d’esprit et le goût pour l’innovation vont faire la différence. Le package salarial et les avantages sociaux proposés permettent de concilier vie pro et vie perso. Enfin, Egis propose une gestion dynamique des carrières, avec des évolutions vers le management de projet ou d’équipes, l’expertise ainsi que les passerelles géographiques et métiers, grâce au tutorat et à la formation interne.