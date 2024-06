Désinfection des eaux : Memosens 2.0, la nouvelle génération de capteurs d'avant-garde

Installation et manipulation simples, entretien réduit

[+]

Equipé de la technologie Memosens 2.0, le capteur peut être pré-étalonné et facilement intégré dans le process de désinfection des eaux par plug-and-play. En combinaison avec le temps de polarisation plus rapide, ceci garantit une disponibilité élevée de l'installation.



Avec des temps de réponse courts, vous bénéficiez d’une surveillance précise, d’une réponse rapide aux changements et donc un contrôle efficace du process.



La mesure précise et stable à long terme garantit une fiabilité élevée du process et permet un dosage personnalisé du désinfectant.



La combinaison avec d'autres paramètres d'analyse de liquide pertinents, tels que le pH et le redox est facilitée via le raccordement au transmetteur multi paramètres Liquiline.

[+] Memosens a révolutionné l’analyse des liquides. La technologie convertit la valeur mesurée en signal numérique et le transmet par induction au transmetteur, éliminant tous problèmes liés à l'humidité. Memosens 2.0 ouvre la voie à la maintenance préventive et aux services IoT étendus.

Sécurité maximale avec Memosens 2.0 et Heartbeat Technology

[+]

Memosens 2.0 permet un stockage des 8 derniers étalonnages et une identification des tendances, ainsi que le suivi de l’état du capteur. Un compteur d’électrolyte permet de prévoir les intervalles de maintenance et ainsi, de sécuriser votre process.



Heartbeat Technology utilise les données Memosens pour en déduire l’état de santé du capteur. Intégrée dans le transmetteur Liquiline, elle permet de synthétiser les informations Memosens en une icône rapidement compréhensible et la génération d’un rapport d’état.



Ces informations permettent une maintenance préventive, ainsi qu’une confiance accrue dans le point de mesure.

Un respect des valeurs limites réglementaires

[+]

Notre gamme se compose de capteurs pour les paramètres suivants : Chlore libre (CCS51E), Dioxyde de chlore (CCS50E), Chlore total (CCS53E), Brome libre (CCS55E) et Ozone (CCS58E) ; avec plusieurs gammes de mesure adaptées aux différentes applications, allant de la mesure de traces jusqu’aux concentrations les plus élevées. La mesure précise et stable à long terme assure une surveillance constante du process et permet un dosage de désinfectant adapté individuellement.



Le temps de réponse courts des capteurs donne une vue précise de l’ensemble du process et permet une réaction rapide aux différents changements ainsi qu'une conduite efficace, permettant de respecter les valeurs limites réglementaires.