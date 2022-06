Les platines d’analyse, idéales pour répondre aux besoins opérationnels des usines d’eau potable

Compactes et faciles à utiliser, les platines d’analyse de l’eau Endress+Hauser permettent de détecter la pollution en station d’alerte, de suivre l’efficacité des traitements en production, et de s’assurer de la qualité de l’eau livrée aux consommateurs.



De façon opérationnelle, un interlocuteur unique Endress+Hauser intervient pour la définition des besoins, le montage des platines et la mise en service du matériel livré prêt à l’emploi. La modularité des platines est un atout pour ajouter un enregistreur, une passerelle ou tout autre élément nécessaire à des besoins évolutifs.

Le Syndicat des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont (57) a sélectionné les platines d’analyse Endress+Hauser pour le suivi de la désinfection de l’eau potable. Laura Greder - cheffe de marché Environnement chez Endress+Hauser, nous fait découvrir l’installation au sein d’un réservoir d’eau potable du territoire.

Adaptables aux besoins de chaque client, les platines d’analyse Endress+Hauser équipent de très nombreuses usines d’eau potable. Notamment celle de Grand Belfort, pour automatiser les analyses physico-chimiques. L’équipementier a intégré des capteurs de turbidité, de conductivité et de pH sur des ensembles préinstallés et câblés.

Endress+Hauser est un leader mondial de l'instrumentation de mesure, services et solutions d'ingénierie pour les process industriels. L'entreprise compte plus de 15.100 collaborateurs et investit plus de 193 millions d'€ par an en R&D. Les clients bénéficient d’une expertise reconnue tout au long des projets et d’une équipe dédiée qui a le souci de la qualité, des coûts et des délais.