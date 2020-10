Avec le Promag W à passage intégral, la mesure de débit s'installe partout

La mesure de débit sur réseaux d’eau complexes connaît une révolution. Plus besoin de longueur droite avant et après le débitmètre. Endress+Hauser propose une technologie de rupture qui ne passe pas inaperçue.

Débitmètres, une mise en oeuvre sous contraintes

L’industrie de l'eau et des eaux usées a besoin de précision dans les mesures de débits. Pour y parvenir, les conditions d’implantation des débitmètres sont drastiques : il faut une certaine longueur droite de canalisation amont/aval.



Mais dans la pratique, les profils d’écoulement sont souvent perturbés : coudes de conduite, appareils à insertion, colmatage, joints saillants ou hétérogénéité des diamètres intérieurs… la précision des mesures en pâtit.

Endress+Hauser repousse les limites de la mesure de débit

La R&D d’Endress+Hauser s’est penché sur le sujet de la mesure de débit en présence d’un profil d'écoulement perturbé ou pour une intégration en skid… L’équipementier propose aujourd’hui une vraie technologie de rupture, unique au monde : le débitmètre électromagnétique à passage intégral sans longueurs droites amont/aval (0 x DN).

Présentation de Promag W d'Endress+Hauser, débitmètre innovant (2'43)

Des mesures fiables, sans contrainte d'implantation

Lancée en décembre 2019, la technologie révolutionnaire d’Endress+Hauser accompagne, en option, la gamme des débitmètres Promag W 300/400/500, déjà bien installée sur le marché, depuis 2012.



« Ainsi, le Promag W à passage intégral 0 x DN contient plus d’électrodes dans le tube de mesure et garantit une meilleure analyse du profil d’écoulement. La fiabilité de mesure est de l’ordre de 99,5%, quelles que soient les conditions d’implantation. » indique Matthieu Bauer, chef de marché Environnement - Energie chez Endress+Hauser.



« La diversité des revêtements disponibles (PU, ébonite, PTFE) le rend accessible à plusieurs types d’applications : eaux très chargées ou eau potable », poursuit-il. Les professionnels s’accordent à dire qu’Endress+Hauser est en train d’imposer un nouveau standard de marché. Fabriqués à Reinach, en Suisse, les Promag W bénéficient d’une grande qualité de fabrication et sont livrables en 2 à 6 semaines, selon les DN.

Efficacité énergétique. Le Promag W à passage intégral 0 x DN est un débitmètre sans réduction de diamètre. Résultat : une absence totale de perte de charge, idéale pour réaliser des économies sur les consommations énergétiques des dispositifs de pompage réseau d’eau.