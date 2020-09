Entreprises, collectivités, vous pouvez acheter de l’électricité vraiment verte !

La fin des tarifs réglementés de l’électricité pour les professionnels va permettre de faire des choix. Avant le 31 décembre 2020, entreprises et collectivités pourront opter pour une électricité locale et citoyenne… avec Enercoop. Décryptage.

Trois questions à…

Vincent Sage,

Directeur Général Adjoint en charge des opérations d’Enercoop

Vincent Sage,Directeur Général Adjoint en charge des opérations d’Enercoop

Un vent de liberté souffle pour les entreprises en termes d'achat d'électricité... Que se passe-t-il ?

Nous allons vivre la fin des tarifs réglementés de l'électricité. Cela concerne les entreprises et collectivités de plus de 10 personnes et/ou dont les recettes sont supérieures à 2 millions d'euros, soit près de 1,2 millions de clients. Avant le 31 décembre, elles devront avoir souscrit à une offre du marché, sans quoi, elles se verront attribuer un contrat EDF standard, par défaut.



Pour Enercoop, c’est l’occasion de repenser ses choix de consommation. Les énergies renouvelables représentent 1/5 de la production annuelle d’électricité en France. Beaucoup reste encore à faire et le système énergétique actuel nécessite une transformation profonde. Les entreprises et collectivités peuvent donc faire bouger les lignes grâce à leur facture d’électricité !

En quoi l'offre Enercoop est-elle plus vertueuse que d'autres pour la filière EnR ?

Consommer plus vert, c’est d’actualité, même pour l’électricité. Mais toutes les offres vertes ne se valent pas ! Aujourd’hui, aucun fournisseur ne va aussi loin qu’Enercoop pour l’écologie et les citoyens.



Certes, notre tarif est plus élevé : 17 % au-dessus du tarif réglementé. Mais derrière ce prix, il n’y a pas d’achat à bas coût de l'électricité issue du nucléaire, via le système de l’ARENH. Ce dernier permet aux fournisseurs - même ceux qui proposent des offres vertes - d’obtenir de l’électricité nucléaire à prix régulé. Enercoop est l’un des rares à ne pas recourir à ce mécanisme.



Nous faisons le choix d’une électricité 100 % renouvelable achetée de manière éthique et responsable auprès de plus de 300 producteurs. Installations hydrauliques, photovoltaïques ou éoliennes, ils sont choisis selon des critères exigeants, valorisant les plus vertueux et respectueux de l’environnement. Dans ce sens, nous n’allons par exemple pas vers le grand hydraulique, et nous soutenons le développement de nouveaux sites de production détenus par des collectifs de citoyens et des collectivités.



En résumé, Enercoop challenge le marché pour le tirer vers le haut et fait ainsi avancer la transition énergétique dans le bon sens !

Pourquoi autant d’entreprises et collectivités font confiance à Enercoop aujourd’hui ?

Au-delà de la dimension écologique, Enercoop est le seul fournisseur d’électricité organisé en réseau de coopératives, permettant d’impliquer les citoyens dans son organisation, de défendre l’intérêt collectif plutôt que la recherche de profit et la spéculation et ainsi, faire de l’électricité un bien commun.



Et la clientèle professionnelle n’est pas une nouveauté pour nous ! Créé en 2005, Enercoop fournit de nombreuses collectivités (Lille, Bordeaux, Rennes, Auxerre, Lorient...), des entreprises de secteurs très variés (boulangeries, fleuristes, restaurants…), des acteurs de l’ESS (Biocoop, Emmaüs, Fondation de France...).



Ces professionnels nous rejoignent car la qualité de service chez Enercoop est réelle, avec la proximité qu’assure notre réseau de coopératives locales. Nous avons aussi à cœur de les accompagner au mieux (réduction de la consommation, supports de communication pour valoriser leur engagement, etc.).



Pour toutes ces raisons, nous sommes fiers de compter plus de 92 000 clients particuliers et professionnels engagés à nos côtés !