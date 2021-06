EnerGaïa Live, votre nouveau rendez-vous le 17 juin 2021

Avant-goût de l’édition 2021 qui aura lieu les 8 et 9 décembre prochains à Montpellier, les équipes du Forum EnerGaïa vous invitent à 6 conférences en ligne le 17 juin. Au programme : enjeux de la transition énergétique et évolutions technologiques.

EnerGaïa Live, votre nouveau rendez-vous

Avant-goût de l’édition 2021 qui aura lieu les 8 et 9 décembre prochains au Parc des Expositions de Montpellier, les équipes du Forum EnerGaïa, avec le soutien actif et engagé de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, invitent leurs publics à 6 conférences en ligne le 17 juin prochain.



Fort de son succès lors de sa version digitale en 2020 (plus de 1600 connexions), le Forum s’oriente désormais vers une double manifestation. Les thèmes abordés en live le 17 juin prochain témoignent – comme toujours - de la parfaite inscription du Forum EnerGaïa dans des enjeux environnementaux cruciaux dont la crise sanitaire a malheureusement rappelé toute l’urgence.

Des conférences accessibles gratuitement

Collectivités territoriales et entreprises des secteurs de l’environnement, de l’agriculture, de l’industrie, des transports, du bâtiment... les conférences sont accessibles à tous, gratuitement, dans une approche à la fois simple, réaliste et pragmatique.



• Agriculture et photovoltaïque

• Démantèlement d’un parc éolien

• Stockage d’énergie renouvelable

• Formation et reconversion aux énergies renouvelables

• Géothermie et pompes à chaleur pour les bâtiments collectifs

• Massifier et industrialiser la rénovation zéro énergie



… tels sont les thèmes des 6 conférences qui s’échelonneront toute la journée du 17 juin, animées par des intervenants experts de haut niveau qui sont la clé de voute de la réussite du Forum EnerGaïa depuis 15 ans.

Présentation d'EnerGaïa Live du 17 juin 2021

Forum Energaia, acteur du développement durable

Événement annuel dédié aux professionnels de la filière des énergies renouvelables, soutenu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par la SPL Occitanie Events, le Forum Européen EnerGaïa accompagne depuis 15 ans le secteur des énergies renouvelables. Adossé à un riche programme de conférences, tables rondes et ateliers mettant au centre des échanges l’expertise des acteurs clés de la filière, le Forum EnerGaïa conforte son positionnement de rendez-vous majeur des professionnels.



L’ambition : faire de l’innovation un pilier du Forum et participer activement aux nouveaux enjeux énergétiques français et internationaux, tant pour les villes, les territoires que les industries. Dernières innovations, projets en cours, actualités, nouvelles réglementations, financements, retours d’expériences… De nombreux sujets très concrets sont abordés sur le Forum qui prévoit, pour sa 15ème édition les 8 et 9 décembre 2021 au Parc des Expositions de Montpellier de recevoir plus de 7000 professionnels.



Le Forum EnerGaïa a été labellisé COP21, COP22, COP23, COP24. Il est placé sous le haut patronage du Ministère de la Transition Ecologique ainsi que de la Représentation en France de la Commission Européenne.