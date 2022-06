DTDay - Un événement 100 % décret tertiaire : comment réduire vos consommations ?

Alors que le décret Eco-Energie tertiaire se précise par des arrêtés successifs et par l’échéance du 30 septembre prochain, Enerlis organise le 23 juin le #DTDay pour aider les responsables de patrimoine immobilier à structurer leur démarche.

Avec Marc Lereau, chef de projet du décret Eco-Energie Tertiaire

Enerlis lance ce rendez-vous du Décret Tertiaire Day (#DTDay) dans un format phygital innovant afin de guider le plus grand nombre de responsables de patrimoine immobilier dans leur stratégie de réduction des consommations sur leurs Entités Fonctionnelles Assujetties (EFA).



Notre panel d’experts : Marc Lereau, Geoffrey Mittelstaedt, Vincent du Reau.



Marc Lereau est chef de projet du décret tertiaire auprès du Ministère de la transition écologique. Geoffrey Mittelstaedt et Vincent du Reau, deux experts d’Enerlis, exposeront quant à eux la méthode pour se mettre en conformité avant le 30 septembre. Ils présenteront ensuite les différentes solutions écoénergétiques à mettre en œuvre pour atteindre progressivement l’objectif de 2030.

Rendez-vous. Table ronde, questions/réponses, échange de bonnes pratiques, le #DTDay d'Enerlis se tiendra le 23 juin 2022. Rejoignez-nous à l'hôtel de Marignan dès 9h, à Paris. Ou suivez la conférence à distance, à 9h30, et posez vos questions aux intervenants en live.



L’urgence de la mise en action du décret Eco-Energie Tertiaire

Les trois rapports du GIEC de 2022 ont confirmé que les dispositifs d’adaptation deviennent critiques pour espérer limiter l’augmentation de la température globale à 1,5°C. L’urgence de l’action pour le climat s’est vue renforcée par la montée des prix de l’énergie à des niveaux inédits du fait de la guerre en Ukraine et des difficultés du parc nucléaire. L’hiver 2022/2023 s’annonce de ce point de vue très tendu pour les entreprises.



Dans ce contexte, le décret tertiaire rentre dans sa phase de mise en action et les acteurs assujettis doivent s’en saisir, car il s’agit de leur intérêt. Cependant, pour en tirer parti, il convient de réfléchir à long terme et d’agir avec méthode. C’est l’objet de l’initiative du #DTDay proposée par Enerlis.

