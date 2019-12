Panorama des Solutions COLLECTIVITÉS 2019

Téléchargez le guide des solutions pratiques

L’élu local est la personne la mieux placée pour insuffler la transition écologique dans son territoire. Fin connaisseur des enjeux et du contexte, il est aujourd’hui l’acteur opérationnel de l’action publique en matière de protection de l’environnement.



Pour l’appuyer dans cette tâche nécessaire à la résilience de son territoire, il peut compter sur les éco-solutions. Gestion des déchets, amélioration de la qualité de l’air, maîtrise des risques, dépollution des sols, mobilité active, indépendance énergétique... les sujets ne manquent pas au quotidien.



Les solutions non plus ! Comme le démontre notre Panorama 2019 des Solutions Collectivités.