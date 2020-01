Panorama des Solutions EAU 2019

Téléchargez le guide des solutions pratiques

Le secteur de l’eau se confronte aujourd’hui à de multiples défis : le bon état écologique des masses d’eau tout d’abord. L’imminence de l’échéance de 2027 dans le cadre de la Directive cadre sur l’eau nécessite de mettre l’accent sur la réduction des pressions hydromorphologiques et le traitement des stations d’épuration, notamment lors d’orage. Les collectivités sont en première ligne pour moderniser les installations qui sortent encore des clous. Sans oublier une meilleure prise en compte de la biodiversité et le maintien de la capacité autoépuratrice des milieux.



Les Assises de l’eau ont également remis sur le devant de la scène la nécessité de mieux connaître les réseaux d’eau potable et d’assainissement et de réduire les fuites. Les collectivités là encore sont très attendues sur ce sujet et devront être proactives.



Toutefois si la réglementation constitue un aiguillon, le réchauffement climatique et l’émergence de nouveaux polluants nécessiteront d’aller encore plus loin. Et pour choisir les options les plus responsables, les collectivités peuvent se doter d’outils de connaissance et de concertation. Détails dans ce nouveau Panorama Eau.