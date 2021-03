Exposants : le Carrefour de l'Eau 2021 tiendra sa promesse de contacts ciblés

Être exposant en 2021 sur le Carrefour de l'Eau, c'est plus de contacts potentiels. L'organisateur idealCO confirme l'édition du mois de mai, en présentiel et en distanciel. De quoi élargir l'audience d'un événement phare...

L'édition 2021 répond à la demande des professionnels

Devant l'importance des services essentiels, les projets liés à la distribution, au traitement de l'eau et à l'assainissement tiennent le cap, notamment en cette période de crise sanitaire. Au point où les professionnels de la filière de l'Eau ont massivement exprimé leur intérêt pour la tenue, en 2021, du rendez-vous incontournable qu'est le Carrefour de l'eau.



idealCO répond favorablement à cette attente avec une édition physique à Rennes, les 5 et 6 mai 2021, et une édition digitale particulièrement aboutie.

Interview de Luc Renaudin, directeur général adjoint de idealCO

"L'enjeu est de répondre à la demande d'échanges B2B pour faire avancer les projets, et garantir de bonnes retombées commerciales aux exposants", souligne Luc Renaudin, directeur général adjoint de idealCO. De fait, les exposants du CGLE ont toutes les raisons d'être confiants en l'édition 2021 qui double les opportunités de contact grâce au présentiel et au distanciel.