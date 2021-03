Vers un décloisonnement de l'information au sein des services eau et assainissement

Utiles pour décloisonner les services et associer les parties prenantes "expertes" et "non expertes", les tableaux de bord FluksAqua font évoluer les pratiques de terrain et améliorent l'accès à l'information sur les réseaux d'eau. Témoignage.

Organiser la data pour éviter l'infobésité

[+]

La généralisation des capteurs connectés au sein des réseaux d'eau potable et d'assainissement génère une multitude de données utiles, sous réserve qu'elles soient bien exploitées.



FluksAqua met en oeuvre chez les exploitants, des tableaux de bord accessibles sur le web, faciles à paramétrer et compatibles avec toutes les sources de données.



Leurs spécificités ? Ils sont simples, intuitifs, et répondent à des attentes opérationnelles : surveillance de la qualité de l'eau, détection des fuites, maîtrise du risque de déversement, qualité des rejets, diagnostic des eaux claires parasites...



Romain Lefoyer, directeur Eau & Assainissement de Vire Normandie - 8 communes dans le Calvados (14) -, témoigne des apports des Apps FluksAqua dans le quotidien de son service...

Démocratiser l'accès à la connaissance



Dans bien des cas, les données collectées au sein des réseaux d'eau sont exploitées par des techniciens formés au traitement de la data. Or, d'autres parties prenantes peuvent être intéressées par certaines d'entre elles.



Un directeur de service aura besoin d'un système d'alerte simplifié, un élu pourra être intéressé par une cartographie du réseau et ses performances clefs, un opérationnel s'intéressera à des données en lien avec ses interventions.



Chez Vire Normandie, les tableaux de bord FluksAqua permettent d'organiser certaines données pour les livrer de façon personnalisée et adaptée.

Faciliter le travail de reporting



La STEP sur le territoire de Vire Normandie fait partie de la catégorie 50 000 équivalent-habitants. Nous devons satisfaire à des obligations de reporting dans la base nationale SANDRE.



Cela concerne 10 à 20 données d'exploitation par jour, telles que les débits entrée/sortie de la STEP, les analyses physico-chimiques, le suivi de la filière boues...



Notre migration vers des équipements de métrologie connectés nous a permis d'agréger des données, traitées notamment par les Apps de FluksAqua. Les enregistrements se font directement au format SANDRE. Le temps de reporting est passé de 6 heures par mois à 2 aujourd'hui.

FluksAqua accompagne la digitalisation du secteur de l'eau

Ces dernières années, la digitalisation des métiers de l'eau a fait croître le nombre données disponibles sur l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement.



Les Apps FluksAqua permettent de donner de la valeur à cette base de connaissance pour mieux agir au quotidien et optimiser la gestion patrimoniale des réseaux.



Les utilisateurs des tableaux de bord FluksAqua soulignent aussi l'émergence de collaborations nouvelles entre les services, grâce au partage de l'information et au décloisonnement rendu possible.