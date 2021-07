Bâtiments publics : le programme ACTEE permet de réussir un projet de rénovation énergétique

Trois questions à…

Guillaume Perrin,

Coordinateur national du programme ACTEE pour FNCRR

Q1. Quelle est la dynamique du programme ACTEE et quels bâtiments publics sont-ils concernés ?

À ce jour, 16 000 communes sont accompagnées par le programme ACTEE - Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique. Le programme a été renforcé en 2020, avec 100 millions d'euros de dotation supplémentaire pour lancer la rénovation de 50 000 bâtiments publics d'ici à fin 2023.



La FNCCR est l'interlocutrice unique des collectivités pour le programme. Nous instruisons actuellement des dossiers en provenance des DROM, spécifiquement. L'éclairage et le confort d'été sont des leviers d'amélioration récurrents dans ces projets.



Dès octobre 2021, nous solliciterons les rénovations en lien avec les bâtiments culturels, les conservatoires ou encore les maisons de quartier, partout en France. Un focus "bâtiments classés" suivra. Nous avons également prévu une enveloppe "tout bâtiment et bâtiments publics dédiés aux utilités" car des projets nouveaux continuent d’émerger.

Q2. Quels types d'aides les collectivités peuvent-elles attendre dans le cadre d’ACTEE ?

La FNCCR accompagne les collectivités et les organismes publics de type syndicat départemental, interco, agence locale de l’énergie ou encore pôle d'équilibre territorial et rural dans leur projet de rénovation énergétique des bâtiments.



Nos experts aident les élus et les cadres territoriaux par le biais de conseils techniques et d’audits. Les "grands commençants" sont guidés de A à Z dans leur stratégie patrimoniale immobilière. Pour d'autres projets, plus avancés, nous aidons à valider des étapes ultimes ou très techniques, en toute neutralité : mettre en place un contrat de performance énergétique, recruter et utiliser les compétences d'un économe de flux...



Du point de vue "financement", les projets de rénovation sont généralement subventionnés à 50% en phase "étude". La FNCCR assure la synthèse des aides publiques disponibles.

Q3. Quels bénéfices attendre d’une rénovation énergétique d’un bâtiment ?

Le bénéfice premier, évident, est celui de la maîtrise des dépenses énergétiques pour la collectivité. Mais il faut voir plus large. Un bâtiment rénové, c’est aussi un bâtiment où les occupants vivent mieux : confort acoustique, qualité de l’air, confort d’été… sont des bénéfices directs à en attendre.



Si les fonds ACTEE sont clairement fléchés sur la rénovation énergétique, il ressort que cette mise en mouvement peut profiter, aussi, à des travaux connexes et à meilleur coût. Je pense à certaines mises aux normes ou à l’amélioration de l’accessibilité par exemple. Enfin, l’économie locale peut profiter d’un chantier de rénovation : 1 euros ACTEE investi génère 10,44€ d’investissement en moyenne. Les retombées locales sont significatives.