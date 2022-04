Hydrogène : les distributeurs de systèmes fluides Swagelok Lyon et Swagelok Paris vous forment

L’activité hydrogène de Swagelok Lyon et Swagelok Paris est en croissance. Pour assurer la bonne mise en oeuvre de ses composants et systèmes, l’équipementier forme les parties prenantes de toute la chaîne de valeur des projets.

Des composants qui satisfont aux exigences EC 79

Présent dans plus de 70 pays, l'équipementier Swagelok convainc par sa vision premium des composants pour l'industrie. L'entreprise est reconnue des professionnels du process et de la distribution des fluides critiques, que ce soit dans l'industrie, l'énergie ou le transport. Swagelok Lyon et Swagelok Paris équipent les systèmes fluides - gaz ou liquide - de la cryogénie jusqu'à 700°C, et de l'ultra vide jusqu'à 4 000 bars.

Dans le domaine de l’hydrogène, la gamme Swagelok EC 79 est très complète : raccords, vannes, régulateurs de pression, flexibles, instrumentation, filtres, assemblages… Elle équipe notamment les électrolyseurs, les stations de recharge et les véhicules. [catalogue]

Développer le savoir-faire chez les acteurs de l’hydrogène

Au-delà de la qualité des composants, Swagelok Lyon et Swagelok Paris veillent à leur bonne mise en oeuvre chez les clients. Notamment par la formation. L’émergence des projets en hydrogène nécessite de la pédagogie autour des bonnes pratiques : résistance des matériaux, taux d’allongement des flexibles, types de joints à privilégier, réglementation… Il faut apprendre à composer avec un gaz spécifique.



L’activité formation de Swagelok, en France, est certifiée Qualiopi. Dans l'hydrogène, elle vise à développer des compétences à plusieurs niveaux : formation généraliste à destination de salariés et nouvelles recrues d’entreprises qui élargissent leur activité à l’hydrogène, formation plus technique ou produit à l’attention de pure players du secteur, d’installateurs-mainteneurs ou de centres de R&D.

Grâce à la formation, Swagelok enseigne les pré-requis indispensables pour travailler dans l’hydrogène. De la sensibilisation aux contenus plus pointus, nous savons nous adapter. Les formations sont dispensées en inter-entreprise ou en intra. Vincent Champel, directeur commercial, Swagelok Lyon

Venez rencontrer Swagelok sur HyVolution à Paris

Toute l’activité hydrogène de Swagelok sera présentée sur le salon HyVolution, stand E42. Concernant vos projets de formation, à titre individuel ou collectif, le Campus Emploi Formation du salon vous accueillera stand Q-26. Un représentant de Swagelok sera présent pour vous conseiller dans votre projet.



Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avant de venir… un message via le formulaire de prise de contact est tout indiqué ! À bientôt sur le salon des professionnels de l’hydrogène, les 11 et 12 mai à Paris.