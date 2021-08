Forum Hydrogen Business for Climate : le rendez-vous transnational incontournable de la rentrée

A Belfort, les 29 et 30 septembre, participez au Forum Hydrogen Business For Climate pour concrétiser ensemble la transition énergétique hydrogène en France et en Europe.

2 jours pour inspirer, aller plus loin, plus vite

Cinq conférences plénières et huit ateliers qui rassembleront plus de 50 experts venant de France et de l’international. L’objectif : éclairer les marchés de l’hydrogène sur l’intégralité de la chaine de valeur, faire émerger des solutions nouvelles, nourrir les coopérations au niveau national et international, pour accélérer la révolution H2.



Deux grandes sessions de rendez-vous B2B, 1 soirée de gala, 3 visites de sites, 1 espace de démonstrateurs et 30 exposants (académiques, startups et entreprises) viennent compléter ce programme.

Découvrez nos guests et speakers, nos exposants et démonstrateurs et de nombreux contenus sur notre site internet.

Un témoin d’exception et des partenaires prestigieux

Mike Horn, l’un des plus grands aventuriers des temps modernes, vous attend le 29 septembre à 17h30 pour partager son projet pour 2023 : gagner le Dakar en ne rejetant que de la vapeur d’eau, grâce à une pile à combustible à hydrogène.



Il partagera également sa vision du futur “Préserver la planète, pouvoir laisser un avenir à la jeune génération”.



Parmi les acteurs majeurs de la filière hydrogène, le forum accueille Faurecia en tant que partenaire Platinium, et cinq partenaires Gold : Alstom, EDF, Engie, McPhy et Rougeot.