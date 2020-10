Le Forum Hyrdogen Business For Climate dévoile sa programmation

Voici un événement concret et à haute valeur d'expertise. Le Forum Hyrdogen Business For Climate accompagne les porteurs de projet en hydrogène pour réussir la transition énergétique. Ce sera à Belfort, les 13 et 14 janvier 2021. Inscriptions ouvertes.

Janvier 2021, le rendez-vous des professionnels de l'hydrogène

Les 13 et 14 janvier 2021, pas moins de 350 acteurs de la transition énergétique, dont plus de 50 experts internationaux, se réuniront à Belfort pour partager leur vision et explorer les pistes visant à faire émerger l’Europe de l’hydrogène.



Le Forum Hyrdogen Business For Climate comportera de nombreux moments forts : 5 conférences plénières, 7 ateliers animés par des spécialistes et invités de prestige, des rendez-vous B2B, des visites de sites pour découvrir les réalisations concrètes en matière d’hydrogène de la Région Bourgogne-Franche-Comté, un espace d’exposition rassemblant les entreprises qui révolutionnent la filière…



Tout est organisé pour répondre aux mêmes objectifs : éclairer les marchés de l’hydrogène, nourrir les coopérations, initier les projets et accélérer la mise en place de solutions concrètes. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes au tarif préférentiel "early bird".

Une programmation concrète et des experts reconnus

Dans un contexte d'émergence accélérée de la filière hydrogène, les organisateurs du Forum Hyrdogen Business For Climate ont voulu une programmation de conférences résolument concrètes :



• L’hydrogène, un engagement d’avenir pour la transition énergétique

• L’hydrogène au service des mobilités lourdes

• Panorama des écosystèmes structurants pour l’hydrogène

• L’hydrogène-énergie : production, distribution, stockage

• Comment développer les usages stationnaires ?



De nombreux invités prestigieux interviendront lors des conférences plénières et des ateliers d’experts : Valérie Bouillon-Delporte, Présidente de Hydrogen Europe • Bart Biebuyck, Directeur exécutif du FCH JU • Philippe Bloucly, Président de l’Afhypac • Damien Destremeau, Président de Chereau • Pierre Etienne Franc, Vice-Président d’Air Liquide et Secrétaire de Hydrogen Council • Lucas Bertrand, Directeur du Business développement chez ITM Power • Vincent Lemaire, Président du groupe Safra • Hervé Gilibert, Directeur technique d’Arianegroup • Yane Laperche Riteau, Directrice du Business development, Ballard • Mathieu Gardies, Fondateur et PDG de Hype • Cécile Rouillé, Directrice Générale de Hynamics • Cécile Prévieu, DG de Storengy.



Une région qui connaît les porteurs de projet en hydrogène

La région Bourgogne-Franche-Comté a accueilli les premiers travaux sur les systèmes Pile à Combustible dès 1999, grâce aux acteurs de la fédération de recherche FC Lab (devenue USR FC Lab), associés au CNRS.



Dès 2016, la Région a été labellisée « Territoire d’hydrogène » par l’État et cela, grâce à plusieurs projets de démonstration d’envergure mettant en oeuvre le vecteur énergétique hydrogène dans les territoires.



Avec des financements dédiés à hauteur de 90 M€ sur 2020-2030, l’objectif fixé en Bourgogne-Franche-Comté est de devenir un Territoire à Energie Positive à horizon 2050. C'est dire que l'organisation du Forum Hyrdogen Business For Climate a toute sa place à Belfort, haut lieu de la Région !