Entreprises et changement climatique : sensibiliser pour transformer avec La Fresque du Climat

Comment agir sans comprendre le problème ?

Le dérèglement climatique a des conséquences significatives sur de nombreux secteurs (infrastructures, énergie, alimentation, bâtiments…), sur les attentes des clients mais aussi des salariés, présents ou futurs.



Parce qu’elles savent gérer les changements et la maîtrise des risques, les entreprises sont les plus à même de trouver et de diffuser les solutions techniques et organisationnelles appropriées face aux changements climatiques.



Ces enjeux sont complexes et transversaux. Pour prendre en compte ces changements lors des décisions de l’entreprise, d’investissement ou de maintenance, il est devenu indispensable que toutes les parties prenantes partagent une compréhension objective des mécanismes et conséquences du changement climatique.

La Fresque du Climat : nouveau paradigme dans le monde de la RSE

La Fresque du Climat est un atelier d’intelligence collective de 3 heures animé par un intervenant pour 5 à 20 participants. Ancrée dans les rapports du GIEC, elle permet de reconstituer les liens de cause à effet du changement climatique.



C’est un outil pédagogique rigoureux, neutre et qui sensibilise sans culpabiliser. Dans les entreprises, la compréhension partagée que permet l’atelier donne aux participants un vocabulaire commun et accélère leur mise en mouvement.



Dans les ETIs, TPEs et 21 groupes du CAC40, la Fresque du Climat a permis de sensibiliser 30.000 salariés en 2 ans. EDF a décidé de former ses 165.000 salariés à l'aide de cet outil, qui est devenu la référence pour rapidement diffuser ces connaissances indispensables.

Découvrez la Fresque du Climat. Retrouvez nos références, intervenants et offres destinées aux entreprises sur notre site web.

Un salon pour répondre aux besoins du marché

Dans le cadre d’une journée dédiée aux entreprises, la Fresque du Climat organise des conférences et tables rondes afin de présenter les enjeux de la sensibilisation en entreprise, ses leviers, et créer du networking entre ses acteurs.



Au côté de Cédric Ringenbach (Président Fondateur) interviendront des personnalités reconnues comme Jean-Marc Jancovici (Président du Shift Project), Etienne Klein (Philosophe & physicien), Carine de Boissezon (Directrice Développement Durable EDF), Virginie Savina (Coordinatrice Développement Durable Bouygues) et Fabrice Bonnifet (Fondateur du C3D).



Cette journée sera également l’occasion de découvrir l'atelier la Fresque du Climat et ses modalités de diffusion en entreprise.