Ginger BURGEAP : une maîtrise de A à Z des études de dépollution

Michèle Cyna,présidente de Ginger BURGEAP

Q1. Comment se déroule une étude de dépollution dans le cadre d’un projet de requalification urbaine ?

À l’heure où les villes font face à une hausse de leur population, la rénovation s’attaque à des friches de plus en plus polluées. Nous proposons une prestation complète à nos clients pour les aider à traiter les problèmes de pollution au sens large (sol, eau, air…). Elle débute par une étude historique pour comprendre l’utilisation passée du lieu, puis se poursuit par une interprétation s’il y a présomption de pollution. Nous procédons alors à des prélèvements et à des analyses de sols. Ces derniers nous conduisent à établir un diagnostic précis avec un plan de gestion et travaux à mettre en place par le client. Nous nous occupons aussi de toute la partie réglementaire de ces opérations complexes.

Q2. Vous avez ouvert un laboratoire de traitabilité et acquis récemment le bureau d’études Conseils et Environnement. Une actualité riche.

Avec ce laboratoire de traitabilité, ouvert en mai, nous réalisons des tests sur la dépollution in situ pour nous assurer que la méthode choisie fonctionne. Par ailleurs, nous avons acquis en juin Conseils et environnement, bureau d’études spécialisé dans l’intervention en milieu complexe, qui intègre la gestion des problématiques chimiques, des risques radiologiques et de l’amiante. Les équipes possèdent un réel savoir-faire sur ces thématiques, avec notamment des ingénieurs spécialisés dédiés au forage, qui travaillent sur des sites délicats, comme des enceintes de centrales nucléaires. Nous complétons notre expertise pluridisciplinaire et étoffons notre large panel de solutions pour nos clients.

Q3. Quelles sont vos ambitions à l’international en sites et sols pollués ?

Au niveau international, nous accompagnons nos clients – en particulier des industriels – pour mettre en place un niveau de sécurité environnementale semblable à celui de la France. En effet, certains groupes s’implantent dans des pays, en Afrique notamment, où les exigences sont moindres en termes de dépollution. Ils souhaitent néanmoins s’aligner sur les standards français pour répondre à un souhait d’excellence environnementale et de transparence de plus en plus exprimé par l’opinion publique. De la part de grandes entreprises, nous sentons depuis un ou deux ans une véritable prise de conscience de ces enjeux, souvent en complément de leur politique de Responsabilité sociétale des entreprises.