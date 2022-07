En quoi l’efficacité énergétique est-elle le bon outil pour décarboner l’industrie ?

Trois questions à…

Nicolas Picq,Responsable développement commercial Industrie

Q1. Pourquoi les industriels font-ils appel à un spécialiste de l’efficacité énergétique pour décarboner leurs activités ?

Avec les contraintes croissantes sur les émissions de gaz à effet de serre et l’envol du prix des énergies, la décarbonation est devenue une priorité des industriels. S’ils continuent de faire appel à des solutions d’efficacité énergétique pour réduire leurs consommations et le coût de leurs process et utilités, ils comptent aussi de plus en plus sur cette démarche pour émettre moins de carbone. Les demandes en ce sens ont quadruplé depuis le début de la guerre en Ukraine.

Q2. Est-ce que cela modifie votre approche ?

C’est désormais plus en « tonnes de carbone » qu’en kWh ou en euros qu'Hellio répond aux besoins. Dans le cadre de la décarbonation, l’efficacité énergétique touche davantage les procédés thermiques que les procédés électriques car l’électricité en France est peu carbonée. Nous intervenons principalement chez de gros consommateurs de gaz pour optimiser les process et leurs chaufferies industrielles. Nos solutions vont de la récupération de chaleur fatale, à l’électrification de procédés thermiques, en passant par l’utilisation du solaire, de la géothermie ou de la biomasse.

Q3. Qu’est-ce qui fait la spécificité de l’accompagnement d'Hellio ?

Nous intervenons en aval de la stratégie de réduction des émissions, en proposant des scénarios concrets et opérationnels qui vont permettre d’atteindre les objectifs de chacun. Les solutions techniques pensées par notre bureau d’études GEO Énergie & Services sont parfaitement adaptées aux process que nos ingénieurs étudient de près.



L’accompagnement n’est d’ailleurs pas que théorique et technique, il est aussi financier. Notre groupe est spécialisé en financement. À ce titre, il intègre les certificats d’économies d’énergie et les financements publics pour réduire les capex des industriels. Une aubaine pour ces travaux de décarbonation devenus urgents pour nos clients. Et grâce à notre logiciel DeltaConso Expert, nous permettons à nos clients industriels de piloter leur performance énergétique dans le temps.