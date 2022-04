Le salon HyVolution trace la voie de l’hydrogène en Europe

Des conférences pour accélérer les projets en hydrogène

Le constat de Pierre Buchou, responsable du salon HyVolution, est clair : le marché de l’Hydrogène est prêt et ambitieux. Mais les professionnels le savent, cet engouement est pavé de défis technologiques et commerciaux. Plusieurs de ces enjeux seront traités comme thématiques phares du salon.



Exemples de sessions thématiques :

• Caractérisation des impuretés dans l’hydrogène pur pour les piles à combustible

• Hydrogène pour l’industrie, comment optimiser le coût actualisé de l’hydrogène pour les clients industriels

• La flexibilité des stations, accélération de la mobilité hydrogène

• Le défi de l'intégration de la technologie pile à combustible dans les véhicules lourds

• L’électrolyseur, solution d’hydrogène à haute pression et de stockage massif long-terme



Nous organisons aussi des rendez-vous d'affaires. Sur l’édition précédente de HyVolution, nous avons permis plus de 1.000 mises en relation sur place ou à distance. Les échanges sont très “business” et très “projet”. -Pierre Buchou



Des formats hybrides pour toujours plus de concret

Cette année, outre les stands des 260 exposants, les visiteurs pourront enrichir leur visite grâce à différents dispositifs :



• L’application HyVolution Connect, pour optimiser leur présence en programmant des rendez-vous de networking et en ayant un accès direct aux informations clé.

• Le campus Emploi Formation, véritable espace de job dating organisé conjointement avec Emploi-Environnement pour répondre aux besoins RH actuels (stand N-25).

• HyVolution TV, des conférences filmées sur le salon sous forme d'émissions, qui permettront de retrouver des ressources en ligne a posteriori.

