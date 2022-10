Améliorez vos process d’économie d’énergie avec un IPE et Endress+Hauser

L'objectif de tout exploitant d'usine est de gérer et contrôler son process d’économie d’énergie avec efficacité. Découvrez comment y parvenir avec la mise en place d'IPE, la Heartbeat Technology et Endress+Hauser.

Qu’est ce qu’un IPE ?

[+]

Un IPE, c’est tout simplement un Indicateur de Performance Energétique. Il permet à la fois de caractériser les performances énergétiques d’un équipement, de diagnostiquer et d’analyser les sources de défaillance et ainsi identifier des potentiels d’amélioration.

Des subventions pour votre IPE. Dans le cadre du certificat d’économie d’énergie, vous pouvez bénéficier de subventions de l'État pour la mise en place d’IPE sur un ou plusieurs équipements constituant un usage énergétique... [+ d'info]

L’énergie : une denrée rare. Suivez vos consommations !

[+]

Endress+Hauser vous accompagne dans les process d’économie d’énergie. Cela passe évidemment par la mesure des dépenses énergétiques.



Le but est d’équiper en instruments de mesure vos différentes utilités afin d’en exploiter les données et de présenter les résultats sous forme d'indicateurs de performance énergétique, conformément à la norme ISO 50001.

Des solutions adaptées. Endress+Hauser propose des solutions pour la mesure de toutes les utilités industrielles : vapeur, air comprimé, chauffage, refroidissement, gaz industriels… Téléchargez le guide Endress+Hauser



Simplifiez le contrôle des capteurs grâce à Heartbeat Technology

[+]

A l'aide de cette fonctionnalité embarquée sur les appareils Endress+Hauser de mesure de débit, de pression, de niveau et d’analyse, vous pouvez réaliser à tout moment - et sans arrêter votre installation -, une vérification documentée. C’est aussi simple que cela !



Ce contrôle de bon fonctionnement, reconnu et requis par l’ISO 9001 et 50001, vous permet de fiabiliser vos mesures et vos IPE, d’accroître la disponibilité de vos installations et de réduire le temps de vérification.