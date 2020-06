Salon des Maires : interview de Stéphanie Gay-Torrente, nouvelle directrice du salon

La direction du Salon des Maires et des Collectivités Locales a changé. Une mise en phase avec les enjeux des transitions environnementales, sanitaires et sociétales est à l'oeuvre... Interview vidéo de Stéphanie Gay-Torrente.

Le SMCL 2020 met le cap sur les transitions à venir

Du 24 au 26 novembre 2020, la 25ème édition du Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) se positionne comme facilitatrice des transitions que les collectivités vont devoir impulser. "Tout sera mis en oeuvre pour aider les acteurs locaux, départementaux et régionaux à optimiser la résilience de leurs territoires face à des enjeux environnementaux et sanitaires incontournables", annonce Stéphanie Gay-Torrente, directrice du salon depuis septembre 2019.

Interview de Stéphanie Gay-Torrente, directrice du SMCL

L'évolution du salon prévoit un enrichissement des thématiques avec les sujets qui vont prendre place durablement dans les projets territoriaux : environnement, politiques énergétiques, nouvelles mobilités, alimentation, risques sanitaires, cadre de vie...



Force est de constater que la considération politique de ces sujets tend à s'accroître, tant ils ont un impact sur l'attractivité des territoires et leur développement économique.



Si les sujets sont souvent techniques, Stéphanie Gay-Torrente projette également la dimension sociétale des mutations en cours. Territoires inclusifs, tiers lieux, projets éducatifs et art urbain vont venir ponctuer le parcours des visiteurs.