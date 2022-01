Bâtiment : comment isoler en respectant l’homme et l’environnement ?

Trois questions à…

Thomas THIERRY,

Directeur de la prescription Actis Isolation

Q1. Quelles sont les caractéristiques des isolants réflecteurs alvéolaires ?

Ce sont des matériaux intrinsèquement isolants et étanches à l’air et à l’eau, grâce à la structure alvéolaire qui les constitue. Ils se caractérisent par une excellente performance thermique, hiver comme été, pour apporter un maximum de confort, de santé et de bien-être.



S’appuyant sur un principe d’économie circulaire, le centre de recherche ACTIS éco-conçoit les matériaux avec une part de polyéthylène (PE) recyclé et recyclable qui peut aller jusqu’à 100%, notamment dans une optique d’upcyclabilité.



De ce fait, ils présentent un excellent bilan carbone, argumenté dans les FDES. Nous sommes allés plus loin en obtenant la certification Cradle to Cradle® pour notre solution Hybris, attestant ainsi que nos produits ont un impact positif sur la santé et l’environnement depuis leur fabrication jusqu’à leur recyclage. C’est un atout dans le contexte de la RE2020.

Q2. C’est en cela que vous parlez de démocratisation ?

Pour réduire notablement les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, il y a urgence à les isoler avec des technologies haute performance. Ce que nos solutions de nouvelle génération permettent en isolation thermique intérieure (ITI) et extérieure (ITE).



ACTIS révolutionne l’isolation tant en termes de performance que de simplicité de mise en œuvre. Aux poseurs d’isolants, nous apportons un matériau léger pour des chantiers optimisés. C’est un choix positif, pour les artisans comme pour les occupants.

Q3. En quoi consiste le programme d’investissement industriel annoncé en 2021 ?

Grâce aux clients qui nous font confiance, nous réinvestissons dans nos territoires. Un investissement de 20 millions d’euros est lancé pour construire une nouvelle usine ACTIS à Villeneuve-d’Olmes, en Ariège, avec à la clé 40 emplois dans un bassin industriel déserté. Ce site permettra d’accompagner le marché du neuf et de la rénovation avec des capacités de production accrues et de développer un grand centre de recyclage.



Nous pourrons ainsi maîtriser totalement notre chaîne de valeur avec notre propre source locale de matériaux recyclés. Et c’est parfaitement viable. La logique économique rejoint la préoccupation environnementale.