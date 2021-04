KERLOG lance 2 applis à destination des usagers des services déchets-propreté

KERLOG, éditeur de logiciels à destination des métiers de l’environnement, vient de déployer deux nouveaux produits à destination des usagers des collectivités locales.



Une innovation : le badge dématérialisé ou « e-badge »



L’entreprise innove en termes de contrôle d’accès en déchèterie et propose un badge dématérialisé ou e-badge.



Comment cela fonctionne ? L’usager télécharge l’application mobile E-Badge sur son smartphone. Lors de sa venue en déchèterie, il ouvre l’application afin d’être identifié par le potelet ou l’application du gardien de déchèterie.



L’application E-Badge est une solution de dématérialisation du badge permettant la gestion des badges à un coût inférieur. L’application est disponible sous Android et Apple.



Une nouveauté : l’application citoyenne des usagers



L’application citoyenne permet aux usagers de signaler à la collectivité une anomalie liée aux déchets.



Pour cela, l’usager se géolocalise afin d’indiquer sa position. Il pourra ensuite rapporter un événement lié au nettoyage/propreté, à la collecte ou encore aux points d’apports volontaires, à partir d’une liste déroulante. Il peut ajouter un commentaire et prendre des photos à l’appui.



L’ensemble des éléments sont remontés dans le logiciel central EcoREC, au niveau des demandes, afin qu’elles puissent être traitées par le service dédié.



KERLOG consacre chaque année 30% de son CA à la recherche et au développement pour répondre aux besoins opérationnels. L’éditeur propose actuellement aux collectivités des présentations individualisées de ces 2 nouvelles applis.

Vous souhaitez découvrir ces solutions ? Mail : contact@kerlog.com. Tél. : 01 47 49 69 93.