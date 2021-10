Le logger de bruit SePem 300 optimise la surveillance des réseaux d’eau potable

C'est désormais une référence. Le logger de bruit SePem 300 de SEWERIN tient ses promesses. Son déploiement dans les réseaux d'eau a permis d'apprécier sa sensibilité de détection des fuites. De plus, il est communicant. A voir sur Pollutec Stand 5-C98.

Le logger nouvelle génération à voir sur Pollutec 2021

Avec SePem 300, la R&D de SEWERIN a imposé une génération "disruptive" de loggers de bruit pour le diagnostic à distance des réseaux d’eau potable. Permettant l’identification de 250 fuites cachées pour 1.000 capteurs installés, en moyenne et par an, le système de sectorisation acoustique de SEWERIN est très efficace.



La sensibilité inégalée de ce nouveau standard de loggers à poste fixe (0,25 fuites/capteur/an), permet d’optimiser le déploiement des équipements. À niveau de surveillance équivalent, moins de capteurs sont nécessaires, les investissements et la consommation d’énergie sont ajustés et le besoin de maintenance réduit d’autant.



Compatible avec toutes les configurations de réseau d’eau

[+]

Spécialiste des équipements de mesure pour la distribution d'eau, SEWERIN s’adresse aux professionnels avec de solides retours d’expériences. Ses solutions, de type logger de bruit, ont déjà été mises en place dans de grandes métropoles (Paris, Casablanca…), sur des territoires de taille moyenne (Bordeaux, Dijon…), mais aussi dans de petites collectivités ou zones rurales.



SePem 300 profite de cette expérience, et de nombreuses innovations portées par SEWERIN, pour repousser les limites opérationnelles. Les SePem 300 sont des loggers de bruit intelligents, communicants via GSM sans carte SIM, incluant les communications multi-opérateurs. Désormais, les distances n’ont plus d’importance !



La robustesse des technologies du SePem 300 autorise une couverture large et économique du réseau d’eau, sur une durée planifiable et garantie. Cela permet aux gestionnaires d’amortir leurs investissements sans surprise et sur une longue durée.

Service premium, pour une efficacité durable

[+]

La promesse de SEWERIN est claire : la surveillance acoustique assurée par SePem 300 aide les exploitants de réseaux d’eau potable à dépasser les 90% de rendement. Mais aussi à maintenir ce niveau de performance dans la durée.



Outre l’avancée majeure que propose le SePem 300, l’équipementier SEWERIN a de quoi convaincre : plus de 30.000 loggers à poste fixe en exploitation en France • un service technique à Strasbourg • des collaborateurs formés régulièrement • un effectif dimensionné pour les pics d’activité.



SEWERIN a prouvé, depuis plus de 20 ans, qu’il était le partenaire fiable et constant sur lequel s’appuyer pour construire ses projets. Retrouvez nous sur Pollutec, du 12 au 15 octobre 2021, Hall 5 - Stand C98.