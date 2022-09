Eau : quelles sont les nouveautés en matière de supervision ?

Une supervision des usines d'eau sûre et opérationnelle

Codra, l'éditeur de Panorama - la plateforme de supervision aux 40.000 licences distribuées dans le monde -, met en lumière des innovations qui répondent aux attentes du secteur de l'eau. Au programme : sécurité informatique, fonctionnalités pour la continuité de service et optimisation de l’expérience utilisateur.

Reconnu comme secteur d’activité stratégique, l’eau est une ressource d’importance vitale. Codra continue d'innover pour un secteur qui gagne encore en efficacité grâce à la digitalisation des process.



Interrogé pendant le Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 2022, Jérôme DEYX, ingénieur technico-commercial, a mis en valeur les points forts de l'éditeur :



• toujours plus de sécurité informatique via un écosystème très complet : certification, formation, documentation, bulletins de sécurité



• une offre concrète en matière de continuité de service via des systèmes d'alerte et de gestion de la criticité



• l'ergonomie particulière des outils mis à disposition des agents, désireux d'accéder à toute l'information technique sur un grand écran comme sur un smartphone