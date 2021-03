L'équipementier Manitou réduit son empreinte environnementale

Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de l’élévation de personnes et du terrassement, améliore les conditions de travail, de sécurité et la performance, partout dans le monde, tout en protégeant l'Homme et son environnement.

Trois questions à…

Aude Brézac,

Directrice RSE Manitou Group

Aude Brézac,Directrice RSE Manitou Group

Q1. Comment diminuer son empreinte environnementale en tant que constructeur ?

Cette diminution s’inscrit dans une démarche RSE globale... L’usage de nos produits représente 80% de notre impact environnemental. Pour nos clients, le carburant représente plus d’un tiers de leur coût d’usage. Notre priorité : mesurer et réduire la consommation d’énergie des produits, repenser la conception et la maintenance.



Parmi les exemples notables de diminution de notre empreinte : le site REDUCE mettant à disposition un calculateur en ligne de consommation de fuel ; la collaboration avec nos fournisseurs pour éco-concevoir des solutions en circuits courts ; notre partenariat avec l’armateur français NEOLINE pour exporter nos machines en cargo roulier à vent ; le lancement de notre première nacelle électrique tout-terrain.

Q2. Quelle place tient l'économie circulaire au sein du groupe Manitou ?

Depuis 2017, nos pièces de rechanges nommées REMAN sont reconditionnées et certifiées par nos experts. L’économie circulaire représente un énorme potentiel à forte valeur ajoutée. Nos machines ont plusieurs “vies” : certaines d’entre elles sont utilisées pendant plus de 20 ans !



Nous travaillons contre l’obsolescence programmée. Notre centre d'essais à Ancenis réalise des tests d'endurance, de durabilité et de capacité sur l'ensemble de nos prototypes. Ses bancs d'essais mettent à l'épreuve les modèles pendant des cycles jusqu'à plusieurs milliers d'heures, équivalant à la durée de vie moyenne d'une machine.

Q3. Quels sont les prochains objectifs de Manitou Group dans la réduction d’émissions ?

L'année 2021 est celle de notre nouvelle feuille de route stratégique “New Horizons 2025” avec la transition écologique comme priorité. Nous allons formaliser notre trajectoire bas carbone en définissant des objectifs précis à atteindre. Un plan d’actions sera ensuite mis en place et nous suivrons scrupuleusement son avancement.



Dans le cadre du plan de relance, nous venons de lancer un projet sur l’hydrogène sur 3 ans où nous nourrissons de grandes ambitions. Parmi les autres réflexions : l’industrialisation de nos processus de démantèlement de machines pour valoriser la recyclabilité des différents composants.