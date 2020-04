Construire la Transition Énergétique avec le nouveau Mastère Spécialisé® de l’EMLyon et l'ECAM Lyon

Un Mastère multidisciplinaire pour la transition énergétique

L’EMLyon et l’ECAM Lyon ont créé un nouveau Mastère Spécialisé® intitulé "Management de la Transition Énergétique". Il formera les futurs experts du management des systèmes énergétiques, en réponse à la volonté des organisations d’évoluer vers des activités pérennes et bas-carbone.



A la croisée des dimensions managériales et techniques, le Mastère offrira un cadre décloisonné multidisciplinaire : économie, sociologie, droit, management, technologie. Le tout traité sous l’angle de la transition énergétique.



"C’est une formation qui permet d’aligner son engagement professionnel et ses valeurs éthiques personnelles. Elle contribue à une montée en compétence collective et au changement de la société.” affirme Xavier Blot, co-directeur du Mastère.

Rentrée en septembre 2020 - ouvert aux bac +4/5 - Recrutement : jusqu’au 17 août. La formation est dispensée sur 13 mois : 7 mois de cours et 6 mois de stage. S'inscrire



Une formation innovante ancrée dans les réalités de l’entreprise

Le Mastère s'appuie à la fois sur un corps enseignant de haut niveau composé de professionnels du secteur de l'énergie, d’entrepreneurs et d’intervenants académiques. Et sur un grand réseau de partenaires, publics et privés : Engie, Aura EE, le pôle de compétitivité Tenerrdis Energy Cluster…



Les participants seront d’abord confrontés à la résolution de cas d’entreprise issus des problématiques du réseau partenaire ou étendu, à des méthodes de management de l’innovation et à des process d’analyse novateurs. Ils appliqueront ensuite leurs acquis directement en stage.



De quoi permettre aux futurs managers d’associer différents vecteurs énergétiques (gaz, électricité...), sur tous les grands secteurs du marché (transports, bâtiment, industrie, agriculture...), pour tous types de projets de transformation.

Présentation du Mastère Spécialisé® Management de la Transition énergétique

Un secteur d’emploi à très fort potentiel

Des grands groupes aux collectivités, en passant par les startups, les cabinets conseil, de lobbying, mais aussi les ONG et les associations... le spectre des organisations en demande de collaborateurs est très large.



Nombre d’entreprises manifestent déjà leur intérêt pour cette formation, parmi elles : Schneider Electric, EDF, GRT gaz, GRDF, Enedis, Automatique & Industrie, Aura Digital Solaire, Auvergne Rhône Alpes Energie Environnement, AFG Sud-Est.



Le futur diplômé pourra cibler une variété d'emplois : chef de projet énergies renouvelables, chargé de mission efficacité énergétique, développeur d’affaires énergies nouvelles… ou envisager d'autres fonctions dans le conseil, l'entreprenariat, etc...