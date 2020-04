Claas développe une gamme de matériels agricoles dédiée à la méthanisation

L’essor de la méthanisation agricole est une réalité. Les exploitations s’équipent en conséquence. Claas étend son offre pour satisfaire les besoins des professionnels. Le point avec le leader européen des équipements agricoles.

Trois questions à…

Simon Badouard,

Product Manager chez Claas

Simon Badouard,Product Manager chez Claas

Où est en est le marché de la méthanisation agricole en France, et chez Claas ?

En France, on compte actuellement entre 700 et 800 unités de méthanisation. En particulier en région Centre ou en Seine-et-Marne, où des céréaliers s’associent sur des projets d’envergure. Avec des besoins en matériels agricoles proportionnels à leurs investissements.



Claas est présent depuis plus de 5 ans sur le marché de la méthanisation. Nos premiers clients étaient au départ des exploitations d’élevage, de taille moyenne, s’équipant pour compléter leur activité. Depuis 3 ans, le marché s’est accéléré. Il s’organise de plus en plus autour d’importantes exploitations dédiées à la méthanisation, avec plus de moyens et de capacités. Claas répond aux besoins de ces deux marchés.

Comment Claas accompagne-t-elle concrètement ses clients sur ce nouveau marché ?

Les coopératives agricoles et les grands céréaliers ont très vite exprimé leur intérêt pour des équipements dédiés aux activités de méthanisation. Pour des surfaces pouvant aller jusqu’à 100 hectares de Culture Intermédiaire à Vocation Énergétique (CIVE).



Claas équipe ces professionnels sur toute la chaîne : épandage, récolte, récolte/fauchage, ensilage, transport/manutention. Nous avons 5 grandes lignes de produits parfaitement adaptées à toutes ces étapes et à chaque besoin. De quoi les aider à optimiser les process et rentabiliser plus vite leurs investissements.



Nous leur donnons aussi les moyens de profiter des atouts de l’économie circulaire, sur leur propre exploitation : le digestat issu de la méthanisation peut en effet servir d’engrais pour la CIVE. Nous les équipons pour y parvenir.

Quels sont les atouts de Claas pour s’imposer sur ce marché en France ?

Pour s’imposer en France, Claas s’appuie d’abord sur son savoir-faire allemand en la matière. Le marché de la méthanisation agricole a en effet un temps d’avance en Allemagne. Ce qui a permis à Claas de développer toute une gamme d’équipements, aujourd’hui éprouvés, pour de la cogénération (moyenne exploitation) ou pour de la production de biogaz (grande exploitation).



Par ailleurs, notre présence territoriale en France, très dense, est de nature à convaincre. De même que nos gammes réputées telles que les ensileuses JAGUAR, l’automoteur XERION pour l’épandage de gros volumes, ou les remorques CARGOS pour le transport…