Méthanisation : la vision durable de Teréga Solutions facilite l’émergence des projets

Basés sur les principes du co-développement, du respect des besoins locaux et de l’économie circulaire, les projets de méthanisation de Teréga Solutions convainquent les territoires et leurs acteurs.

Trois questions à…

Jérémy Perrot,

Directeur de Business Unit Biométhane et Mobilité Gaz

#1. Selon vous, quel modèle de méthanisation doit-on promouvoir en France ?

Chez Teréga Solutions, nous croyons dans le développement d’une méthanisation centrée sur le monde agricole et déployant des unités de petite ou moyenne taille. Ces dernières doivent être pensées en réponse aux besoins et aux contraintes des écosystèmes locaux, notamment agricoles. Notre conviction est que les projets de méthanisation sont des projets de territoire, moteurs d’une économie circulaire locale qui profite de la valeur créée. Il en va de l’acceptabilité sociétale des projets en phase de développement, de construction et d’exploitation. La méthanisation peut être une solution vertueuse du point de vue environnemental et social si elle est déployée sur des unités de taille raisonnable, co-construites avec les agriculteurs autour des spécificités de leur exploitation et en concertation avec les territoires.

#2. Quel rôle Teréga Solutions souhaite-t-elle jouer dans le déploiement de ce modèle ?

Teréga Solutions souhaite répondre à un double constat : malgré un fort potentiel sur tout le territoire national, la solution « biométhane » peine à se généraliser. Les acteurs des territoires, agriculteurs en premier lieu, qui souhaitent mettre en oeuvre une solution de méthanisation, ne savent souvent pas vers qui se tourner. Nous souhaitons devenir le partenaire de confiance du monde agricole en proposant à nos clients de les accompagner, de la définition à la construction du projet, quelle que soit la nature des intrants et la typologie de l’exploitation. Concrètement, Teréga Solutions et ses partenaires assurent les études nécessaires à la meilleure définition technique du projet, la coordination des démarches juridiques et réglementaires, la recherche de la meilleure solution de financement…, dans le respect des intentions initiales.

#3. L’innovation a-t-elle encore un rôle à jouer dans la filière « méthanisation » qui semble arriver à maturité technologique ?

Oui. Notre entrée dans le monde de la méthanisation s’est d’abord faite par l’innovation. Avec deux paris technologiques réalisés au travers de la prise de participation dans DualMétha et Groupe Chadasaygas/Méthajoule, proposant chacune un modèle de méthaniseur innovant, sobre en consommation d’eau et d’énergie, plus flexible dans leur exploitation et nécessitant peu de maintenance. En complément, la proposition d’une solution locative, que nous déployons sur un premier projet dans l’Indre, constitue une innovation économique. Elle permet à un agriculteur - ou un ensemble d’agriculteurs - de construire et exploiter leur unité de méthanisation, en limitant l’investissement financier de départ. Les innovations de Teréga Solutions apportent au secteur de la méthanisation des outils pour accélérer son développement...