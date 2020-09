La Métropole Européenne de Lille consulte le public pour son PCAET

Définir la politique de lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air de la MEL... un sujet important ! Le public est invité à s'exprimer en ligne sur le PCAET de la MEL, jusqu'au 18 octobre 2020. Présentation de la démarche.

Trois questions à…

Audrey Linkenheld,

Vice-présidente de la MEL en charge du climat, de la transition écologique et de l’énergie

Audrey Linkenheld,Vice-présidente de la MEL en charge du climat, de la transition écologique et de l’énergie

La MEL a voté son PCAET pour la période 2021-2026. À quoi sert ce plan d'actions ? Que comporte-t-il ?

Le Plan Climat Air Energie Territorial sert à définir la politique de lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air de la MEL : notre ambition est d’atteindre la neutralité carbone avant 2050, avec des actions très concrètes comme le raccordement de 70 000 personnes aux réseaux de chaleur, notamment en quartiers politique de la ville, la rénovation énergétique de 8200 logements par an d’ici 2030, le doublement de la production d’énergies renouvelables, la réduction des émissions de polluants atmosphériques grâce à la mise en place d’une « zone à faibles émissions » et d’un fond air pour le remplacement des chauffages les plus polluants, la végétalisation des espaces urbains pour lutter contre les ilots de chaleur urbains, la mobilisation des entreprises et des sites d’activités les plus consommateurs en énergie et aussi un dispositif d’accompagnement des communes qui souhaitent mettre en œuvre des actions sur ces sujets.

Pourquoi est-il prévu une consultation électronique du public ? Quels types de contributions attendez-vous ?

C’est une nouvelle étape dans l’élaboration du Plan Climat, qui permet à tout un chacun de réagir au projet de Plan Climat voté par les élus en décembre 2019. Cette consultation vient poursuivre notre démarche de co-construction, que nous voulons aussi continuer pendant la mise en œuvre du PCAET. Elle permet aux habitants, citoyens, entreprises ou autres acteurs du territoire de donner leur avis sur ce qui est proposé dans le Plan Climat, avant sa finalisation et son adoption définitive par les nouveaux élus métropolitains début 2021.



Les contributions ou remarques peuvent ainsi porter sur chacun des documents composant le PCAET (diagnostic, synthèse de la concertation préalable, stratégie pour 2030-2050, plan d’actions, évaluation environnementale). Les contributions peuvent se faire en ligne ou par mail (pcaet@lillemetropole.fr).

Comment les avis seront-ils pris en compte ? Serviront-ils à affiner le PCAET dont les principes généraux ont déjà été votés ?

Les avis seront pris en compte afin de finaliser le PCAET, c’est-à-dire de compléter ou éventuellement corriger la stratégie définissant les différents objectifs et le plan d’actions. Les documents du PCAET peuvent tout à fait être modifiés dans la perspective de l’élaboration d’une version finale qui sera présentée aux élus métropolitains début 2021.



Il est donc important pour chacun de s’exprimer à ce stade. Les avis qui ne pourront pas être pris en compte dans l’immédiat pourront aussi être étudiés à moyen terme, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat. En effet, le Plan Climat sera un document vivant, qui pourra être ajusté au fur et à mesure de sa mise en œuvre dans le cadre d’une gouvernance dynamique que je souhaite construire autour d’un Haut Conseil métropolitain pour le Climat.