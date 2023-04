EnR : de nouveaux micro-onduleurs chez APsystems et des solutions de stockage

APsystems, l'équipementier qui monte !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’APsystems a le vent en poupe ! Olivier Jacques, Global President du spécialiste des micro-onduleurs, annonce sa gamme QT2 à destination du marché tertiaire et des ombrières photovoltaïques. Un marché prometteur qui va permettre à l’équipementier de dépasser largement les 10 millions de panneaux alimentés.

Les annonces produit du fabricant APsystems

APsystems lance sa gamme QT2, un micro-onduleur triphasé de seconde génération, qui permet d’alimenter 4 panneaux photovoltaïques. Plug and Play et résistants aux intempéries, ils sont prêts à être installés à l'extérieur (IP 67). Discrets et esthétiques, les QT2 vont satisfaire à l’équipement des ombrières photovoltaïques, en voie de généralisation en France, sur les parkings de plus de 1.500 m2.



Autre nouvelle… APsystems fait son entrée sur le stockage de l'énergie. Pour le tertiaire, avec un chargeur 3 à 5 kW monophasé et jusqu'à 20 kW de batteries. Un chargeur 10-15 kW triphasé fera même son apparition dans l’année, ainsi qu’un combo “chargeur + batterie” jusqu'à 30 kW de capacité. Le marché résidentiel ne sera pas en reste avec une version portable “chargeur + batterie” de moindre puissance.