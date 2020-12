Avec son initiative 'Engagés pour la nature', l’OFB soutient vos actions pour la biodiversité

Se faire accompagner pour mener des actions concrètes

"Engagés pour la nature" est une initiative du plan biodiversité portée par l’Office français de la biodiversité (OFB). L'initiative vise à inciter les collectivités, les entreprises, mais aussi les associations, les fédérations et les syndicats à s’engager avec méthode en faveur de la biodiversité.



Tout est prévu pour vous aider à mettre en place un plan d'actions concrètes :

• novice ou non, votre structure bénéficie d'un plan d'accompagnement en amont

• un suivi permet d'inscrire vos pratiques dans une démarche d'amélioration continue

• vous faites partie d'une communauté d'acteurs engagés qui collabore activement



Outre le savoir-faire, le faire-savoir est important. Le programme prévoit de donner de la visibilité aux "Engagés". Par exemple lors d’événements nationaux et internationaux, sur des plateformes dédiées, ou encore via le "club des engagés".

[+] Participer. "Engagés pour la nature", ce sont 3 programmes distincts regroupés sur une même plateforme web. Territoires, entreprises et associations, des réponses adaptées vous attendent ICI.

Pocheco, une entreprise engagée pour la nature

Avignon, un territoire engagé pour la nature