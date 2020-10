Forêt urbaine : à vos côtés, l’ONF réinvente la nature en ville

La nature, un atout pour l’attractivité des territoires urbains

[+]

Au cœur des enjeux environnementaux et sociétaux, la nature est un élément indispensable pour faire face au réchauffement climatique, à la pollution et au bruit. Elle contribue à un meilleur cadre de vie et de santé pour les habitants.



Grâce à son expertise dans la gestion durable des forêts et des espaces naturels, l’Office National des Forêts (ONF) aide à répondre aux enjeux de demain. Il propose aux collectivités de développer la « Forêt Urbaine » pour valoriser la nature en ville.

Trois solutions de l'ONF pour verdir son territoire

[+]

Pour affirmer leur engagement de ville plus verte, les collectivités peuvent s’appuyer sur les équipes spécialistes de l’ONF. Leurs missions de conseils, études et travaux permettent de mettre en œuvre 3 actions clé pour verdir les territoires urbains…



• Préserver la biodiversité

La ville concentre de nombreux écosystèmes et refuges à préserver. L’enjeu majeur est de repenser la cohabitation entre la faune, la flore et les habitants. L’ONF intervient afin de garantir l’équilibre naturel tout en rapprochant la nature des lieux de vie : inventaires et suivi de biodiversité, créations d’habitats, génie écologique…



• Repenser l’arbre en ville

Prendre soin des arbres est devenu une priorité. Ils participent à la qualité du cadre de vie et font baisser la température des villes. L’ONF propose la création d’îlots de fraîcheur : diagnostics, choix des essences, plantation, lutte contre les bioagresseurs…



• Créer des aménagements

Améliorer le cadre de vie des habitants passe aussi par l’embellissement des espaces urbains publics. L’ONF facilite l’accès aux sites naturels en aménageant des lieux de rencontre : création de sentiers, mobilier bois, aménagements paysagers, applications immersives, contenus pédagogiques… De quoi développer l’attractivité d’une ville !

Des équipes pluridisciplinaires pour toute situation

Les experts ONF sont répartis sur toute la France et interviennent dans différents lieux urbains : boisements et forêts urbaines, parcs et jardins publics, friches industrielles, délaissés urbains, arbres d’alignement, ripisylves et zones humides ou encore corridors écologiques.