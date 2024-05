Avis de marché public : concession du service public d'assainissement collectif et non collectif

Avis de marché de concession (avis rectificatif)

Section 1 - Acheteur



1.1 Acheteur

Nom officiel : Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais

Forme juridique de l’acheteur : Organisme de droit public

L’acheteur est une entité adjudicatrice

Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale





Section 2 - Procédure



2.1 Procédure

Titre : Concession du service public d'assainissement collectif et non collectif.

Description : Concession du service public d'assainissement collectif et non collectif. Laprésente consultation a pour objet de confier l exploitation des services publics dassainissement collectif (collecte et traitement des eaux usées) et non collectif sur le territoirede la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais.



2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 90480000 Service de gestion du réseau d'assainissement



2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/23/UE





Section 5 - Lot



5.1 Lot : LOT-0001

Titre : Concession de service public d'assainissement collectif et non collectif

Description : Concession de service public d'assainissement collectif et non collectif

Identifiant interne : 24-DSP-06



5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 90480000 Service de gestion du réseau d'assainissement



5.1.6 Informations générales

Participation réservée : La participation n’est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE



5.1.9 Critères de sélection

Critère :

Type : Capacité économique et financière



5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché : https://webmarche.solaere.recia.fr,



5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation :

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent êtreprésentées : français

Date limite de réception des offres : 10/06/2024 à 12:00



5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure depassation de marché : Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais





Section 8 - Organisations



8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif d'Orléans

Numéro d’enregistrement : 174 500 058 00022

Adresse postale : 28, rue de la Bretonnerie

Ville : Orleans cedex 1

Code postal : 45057

Pays : France

Adresse électronique : greffe.ta-orleans@juradm.fr

Téléphone : 02 38 77 59 00

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures en cours



8.1 ORG-0001

Nom officiel : Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais

Numéro d’enregistrement : 20007185000073

Adresse postale : 3 bis rue des déportés

Ville : Beaune la Rolande

Code postal : 45340

Pays : France

Adresse électronique : contact@pithiveraisgatinais.fr

Téléphone : 0238339268

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure depassation de marché





Section 10 - Modification



Principale raison de la modification : Correction par l’acheteur



10.1 Modification

Les documents de marché ont été modifiés le : 15/05/2024





Section 11 - Informations relatives à l’avis



11.1 Informations relatives à l’avis

Type de formulaire : Mise en concurrence

Type d’avis : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Date d’envoi de l’avis : 15/05/2024 à 17:11

Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français



11.2 Informations relatives à la publication

Date d'envoi du présent avis à la publication : 15/05/2024