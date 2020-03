Pollutec 2020 : votre rendez-vous de décembre sera porteur !

Pollutec 2020, une nouvelle équipe à bord…

L’édition 2020 de Pollutec révélera les premiers choix stratégiques de la nouvelle équipe organisatrice. Alexis de Gérard, directeur du salon depuis septembre 2019, promet une expérience visiteur enrichie. Mais qu’est-ce qui va changer à Lyon, du 1er au 4 décembre 2020 ? La réponse en vidéo...

Interview d'Alexis de Gérard, directeur du salon Pollutec

Un ancrage “business et networking” renforcé

Les organisateurs de Pollutec vont intensifier le positionnement international du salon. L’acquisition de visiteurs européens est un axe fort de la stratégie de communication. Elle s’appuie sur un nouveau logo, une nouvelle charte graphique et la promesse d’être un “activateur de la transition écologique”.



Pour tenir cette promesse, Pollutec sera comme toujours le rendez-vous des solutions concrètes pour une meilleure performance environnementale. Avec des améliorations notables pour l’édition 2020 : l’optimisation du service des rendez-vous d’affaires et la présence accrue des startups au coeur des marchés Eau, Déchets, Énergie, Mer & Littoral.

Sur Pollutec, les solutions nouvelles seront mises en lumière

L’ADN de Pollutec, c’est le pragmatisme avant tout. Mais ce sera aussi une projection vers la transition écologique grâce aux innovations.



Révélateur de cette orientation, un “water hub” donnera accès à nombre de démonstrations et d’innovations sur le thème du petit cycle de l’eau. Plus généralement, les nouvelles solutions seront mises en lumière par l’intermédiaire d’une séquence modernisée des Pollutec Innovation Awards et du Guide des innovations, distribué sur le salon.



En conclusion, Pollutec 2020 permettra - plus que jamais - d’entrer en contact avec les décideurs et décisionnaires d’achats, autour de solutions concrètes et opérationnelles pour la transition écologique.