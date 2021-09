Pollutec : les professionnels de la résilience environnementale seront à Lyon

Pollutec 2021, la programmation est au beau fixe

L'édition 2021 de Pollutec est imminente, et un premier bilan confirme l'ancrage de l'événement dans les pratiques relationnelles du secteur de l'Environnement. La situation sanitaire, sous contrôle, permet enfin de renouer le contact...



Les intervenants ont répondu présents : 2.000 exposants confirmés - pour 2.200 en 20218 -, 400 conférences programmées et 170 innovations annoncées - du même niveau que 20218. C'est bien !



L'organisateur annonce 88% des visiteurs qui tiennent à leur présence physique à Lyon, du 12 au 15 octobre 2021, et même 28% des visiteurs inscrits en provenance de l'international, dont 9% viennent d'Europe.

Interview d'Alexis de Gérard, directeur du salon Pollutec

Du physique et du digital... c'est le phygital !

Enrichi des innovations de l'édition digitale de 2020, lors du confinement, Pollutec propose notamment l'accès à distance à certaines conférences et ouvre ses rendez-vos d'affaires, les Green Days, au distanciel.



L'organisateur a renouvelé sa collaboration avec Actu-Environnement pour l'édition du Guide des Innovations 2021. Envoyé aux abonnés d'Actu-Environnement Le Mensuel, il sera aussi distribué à l'entrée du salon. Idéal pour optimiser sa visite.

De l'engouement pour les thématiques de l'Emploi

Pour sa part, l'Espace Emploi-Compétences de Pollutec, co-développé avec Emploi-Environnement, sera vaste (130 m2) et central (hall 4, allée K, Stand 129). L'acquisition de compétences clés est un enjeu majeur pour les entreprises et les collectivités qui font face à la transition environnementale.



C'est pourquoi, Emploi-Environnement organise un cycle de tables rondes et d'interviews pour aider à projeter son sourcing RH ou sa carrière, selon que l'on soit recruteur ou candidat. Le célèbre site de recrutement propose également 4 jours de job-dating sur Pollutec et participe ainsi à la concrétisation des projets.