Pollutec Mer & Littoral : le salon des entreprises qui misent sur l’économie de la mer

Des territoires littoraux particulièrement actifs

Avec 40% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km des côtes, l’économie de la mer et du littoral présente un intérêt planétaire. D’autant que la croissance démographique et l’urbanisation vont y accentuer la présence humaine.



Opportunités liées à une économie spécifique, adaptation au changement climatique, pollutions à traiter…, l’offre de solutions éco-performantes devra accompagner le développement de ces zones écologiquement fragiles.

Un salon thématisé Mer & Littoral très ciblé

Organisé au sein de Pollutec 2020, l’espace Pollutec Mer & Littoral accueillera les acteurs économiques et les industriels qui exercent en milieux marins et côtiers, ainsi que les collectivités en quête de résilience.



Les fournisseurs d’équipements, de technologies, d’innovations et de services dédiés, pourront venir exposer sur Pollutec Mer & Littoral, du 1 au 4 décembre 2020, à Lyon. N’hésitez pas à demander à être contacté(e) pour obtenir plus d’information sur ce nouvel espace !