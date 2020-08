Nouveauté : la pompe de surface multicellulaire Wilo-Medana CH1-L mise sur l’efficience

Rendement accru, facilité d’installation, robustesse et entretien optimisés, la pompe Wilo-Medana CH1-L pourrait très vite s’imposer sur les marchés OEM et du bâtiment. L’équipementier espère en vendre plusieurs dizaines de milliers par an.

Pompe Wilo-Medana pour le bâtiment et l’industrie

[+]

L’équipementier allemand Wilo lance Wilo-Medana CH1-L, sa nouvelle gamme de pompes multicellulaires horizontales non auto-amorçantes.



Successeur des gammes Economy, MHI et MHIL, elle s’adresse au marché de la distribution d'eau et surpression pour les petits bâtiments collectifs : habitations, hôtels, hôpitaux… Wilo-Medana CH1-L a également vocation à équiper les systèmes industriels.



Comme ses aînées, elle est produite à Laval, en Mayenne, avec une relocalisation accrue de la fabrication des pièces avant assemblage.

Efficiente, pratique et durable

[+]

Avec Wilo-Medana, l’équipe R&D de Wilo a conçu une pompe très aboutie :



• l’hydraulique a été retravaillée pour atteindre d’excellents rendements



• une meilleure capacité d’intégration a été rendue possible grâce à sa compacité, des fixations au sol ergonomiques et sa compatibilité avec des températures ambiantes de 50°C



• les phases de mise en service / entretien ont été facilitées grâce aux orifices de remplissage et de vidange, mais aussi à la simplicité de l’outillage requis



Sur le plan de la robustesse, Wilo confirme sa réputation d’équipementier premium : lanterne traitée par cataphorèse, pieds de pompe renforcés, bague de joint de roue plus résistante et plus silencieuse…

Deux modèles : tout-Inox ou Fonte/Inox

Wilo-Medana existe en deux versions. Wilo-Medana CH1-L, une version tout-Inox certifiée ACS pour les applications eau potable notamment. Wilo-Medana CH1-LC, sa version avec corps de pompe fonte et roues Inox, sans enjeu de consommation humaine.



Présentée au marché de l’intégration il y a un an, le constructeur assure déjà des livraisons de Wilo-Medana à ses clients OEM. "Un marché important pour nous", déclare Ludivine Boucharin, cheffe produit, "puisqu’il valide nos choix techniques et qu’il représentera plus de 50% des ventes du modèle".



Pour le marché des ventes directes, Wilo est déjà prêt à livrer ses clients, sur stock. L’équipementier espère vendre plusieurs dizaines de milliers d'unités des Wilo-Medana CH1-L et CH1-LC par an.