Les plateformes numériques au coeur de la transformation des fournisseurs d’énergie

powercloud, la plateforme européenne spécialiste des solutions SaaS pour le secteur de l’énergie, met en évidence dans un livre blanc intitulé « Les défis numériques des fournisseurs d’énergie », l’importance opérationnelle et commerciale d’une transformation numérique profonde des fournisseurs d’énergie.



Ce livre blanc, co-produit avec Accenture et Salesforce, montre comment l’adoption de plateformes numériques aide les fournisseurs d’énergies à relever les défis de la libéralisation et de la réglementation du secteur énergétique.



«Dans un contexte rendu extrêmement concurrentiel par la libéralisation du marché de l'énergie, les fournisseurs doivent déplacer leur centre d'attention. Ce ne sont plus les mises à jour réglementaires qui doivent être au centre de leurs préoccupations, mais l’expérience client, l’efficacité et la compétitivité» explique Marco Beicht, CEO de powercloud.



«L'emploi d’une plateforme numérique unifiée couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des acteurs de l'énergie est la clé qui permet l’accélération de l’avantage concurrentiel dans le secteur de l’énergie.»



Une plateforme reposant sur la combinaison de powercloud, Salesforce et Mulesoft permet de répondre à ces enjeux.



Elle crée une solution globale permettant de réduire le coût nécessaire à l’acquisition d’un nouveau client, de réduire les coûts pour la facturation, le service client et la gestion des données énergétiques. C'est aussi la solution indiquée pour réduire les coûts liés au "time-to-market" des nouvelles offres et pour créer une marge de manoeuvre pour les investissements.