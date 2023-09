Industrie : adopter la norme ISO 50001 et recevoir une prime de 40 000 €

Les entreprises industrielles cherchent des moyens pour améliorer leur efficacité énergétique et réduire leurs consommations énergétiques.



Au-delà du simple audit énergétique, la mise en place d’un Système de Management de l’Energie selon la norme ISO 50001 permet de booster la performance énergétique de l’entreprise et de générer des économies substantielles et pérennes.



Depuis 2016, le dispositif PRO-SMEn, porté par l’ATEE, encourage l’adoption de la norme ISO 50001, en attribuant une prime aux entreprises une fois la certification obtenue.



Une prime pour les entreprises industrielles de toutes tailles



Les entreprises de tous secteurs industriels et toutes tailles, dès lors qu’elles adoptent la norme ISO 50001 pour la première fois, peuvent recevoir la prime : ce sont les PME, les ETI et les grandes entreprises. Le système de management de l’énergie peut d’ailleurs englober un ou plusieurs sites.



Jusqu’à 40 000 euros par entreprise



La prime est égale à 20% des dépenses énergétiques du (ou des) site certifiés ISO 50001 et va jusqu’à 40 000 euros par entreprise. Ainsi, dès que les dépenses sont égales à 200 000 euros, la prime maximum de 40 K€ est octroyée. Pour la période 2023-2026 : 11,2 millions d’euros seront mobilisables.



Pour demander la prime, les entreprises sont invitées à s’inscrire auprès de l’ATEE lors du lancement de leur démarche et à vérifier si elles sont éligibles au bénéfice de la prime. Elles présenteront ensuite leur demande définitive de prime une fois qu’elles auront obtenu leur certificat ISO 50001.